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Происшествия

Под Житомиром люди перекрыли трассу Киев-Чоп: что произошло (фото)

12:38 15 июля 2020
Акция

В среду, 15 июля, на 128 км автодороги Киев — Чоп, возле села Гадзинка Житомирской области проходит акция граждан, которые частично ограничили движение транспорта. Правоохранители организовали объезд. Ранее в Николаевской области предприниматели заблокировали трассу, добиваясь отмены карантинных ограничений.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области, люди двигаются по пешеходному переходу и пропускают автомобили экстренных служб. На месте работают правоохранители, обеспечивающие безопасность.

По информации сайта города Житомира 0412.ua, причиной акции стало то, что ветеранские движения области требуют Госгеокадастр разобраться в причинах, которые тормозят процесс оформления документов на землю для ветеранов АТО и членов их семей.

Ранее сообщалось, что прошла акции, в ходе которой пять раз перекрывали мост через Днепр.

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