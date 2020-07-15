Под Житомиром люди перекрыли трассу Киев-Чоп: что произошло (фото)

В среду, 15 июля, на 128 км автодороги Киев — Чоп, возле села Гадзинка Житомирской области проходит акция граждан, которые частично ограничили движение транспорта. Правоохранители организовали объезд. Ранее в Николаевской области предприниматели заблокировали трассу, добиваясь отмены карантинных ограничений.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области, люди двигаются по пешеходному переходу и пропускают автомобили экстренных служб. На месте работают правоохранители, обеспечивающие безопасность.

По информации сайта города Житомира 0412.ua, причиной акции стало то, что ветеранские движения области требуют Госгеокадастр разобраться в причинах, которые тормозят процесс оформления документов на землю для ветеранов АТО и членов их семей.

Ранее сообщалось, что прошла акции, в ходе которой пять раз перекрывали мост через Днепр.

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter