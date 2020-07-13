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В Коблево предприниматели заблокировали международную трассу, требуя смягчения карантина (видео)
В понедельник, 13 июля, предприниматели Коблево перекрыли трассу М-14 в направлении Одессы и обратно. В конце июня дальнобойщики своими фурами перекрыли международную трассу Одесса — Киев. Тогда задействовали спецназ.
Николаевские предприниматели требуют отменить карантин и разрешить работать ресторанам и ночным клубам после 23:00.
Протест начался около 15:00 возле автостанции Коблево. Митингующие беспрерывно ходят по дороге, препятствуя движению транспорта. За соблюдением порядка наблюдает полиция. По просьбе правоохранителей протестующие раз в полчаса пропускают часть автомобилей, стоящих в пробке. В настоящий момент на трассе наблюдается большое скопление автомобилей, преимущественно фур, передает сайт «НикВести».
Видео акции опубликовала в Facebook журналист Ольга Годовенко.
Трасса М-14 является частью трассы Е-58, которая берет начало в австрийской Вене и заканчивается в российском Ростове-на-Дону. Общая длина 2200 километров. Маршрут в Украине начинается на границе с Молдовой на пропускном пункте Кучурган (Одесская область). Из Одессы маршрут проходит через Херсон, Николаев, Мелитополь, Мариуполь и заканчивается на пропускном пункте Новоазовск (сейчас оккупированная территория Донецкой области).
Перекрытая трасса является единственной трассой, идущей вдоль берега Черного моря к портам «Черноморск», «Одесса» и «Южный».
Напомним, ранее таким способом пытались привлечь к себе внимание учителя. Они протестовали против невыплаты заработной платы и закрытия школ.63
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