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В Польше зарезали молодую украинку: первые детали происшествия
Во вторник, 14 июля, в польском городе Пулавы нанесли ножевые ранения украинке — она умерла в больнице. Ранее в этой стране разбился автобус с гражданами Украины.
Как сообщает издание «Район.Владимир-Волынский», убитая была жительницей Владимира-Волынского.
Украинке было 26 лет, в ее убийстве подозревается 45-летний гражданин Молдовы, который в Польше проживал в одном доме с женщиной. Они вместе работали на заводе по переработке фруктов. Причиной убийства стала ссора, в ходе которой мужчина затащил украинку в здание и напал на нее с ножом. От полученных ранений женщина умерла в госпитале.
Гражданина Молдовы задержали на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в Польше таинственно исчез украинский программист.606
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