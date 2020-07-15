В Польше зарезали молодую украинку: первые детали происшествия

Во вторник, 14 июля, в польском городе Пулавы нанесли ножевые ранения украинке — она умерла в больнице. Ранее в этой стране разбился автобус с гражданами Украины.

Как сообщает издание «Район.Владимир-Волынский», убитая была жительницей Владимира-Волынского.

Украинке было 26 лет, в ее убийстве подозревается 45-летний гражданин Молдовы, который в Польше проживал в одном доме с женщиной. Они вместе работали на заводе по переработке фруктов. Причиной убийства стала ссора, в ходе которой мужчина затащил украинку в здание и напал на нее с ножом. От полученных ранений женщина умерла в госпитале.

Гражданина Молдовы задержали на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Польше таинственно исчез украинский программист.

606

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter