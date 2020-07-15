В Кремле открыто признали, что имеют влияние на террористов на Донбассе

На фоне активизации на Донбассе подразделений российско-оккупационных войск, в частности, недавнего обстрела, во время которого погиб военнослужащий-медик, в Кремле заявили что «располагают определенным влиянием на самопровозглашенные республики».

Как передает УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я, честно, не располагаю детальной информацией об этом (убийстве медика и усилении обстрелов позиций ВСУ. — Авт.). Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики», — сказал пресс-секретарь Путина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», убитым боевиками на Донбассе медиком оказался Николай Илин с позывным «Эстонец». Он служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты.

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