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В Кремле открыто признали, что имеют влияние на террористов на Донбассе
На фоне активизации на Донбассе подразделений российско-оккупационных войск, в частности, недавнего обстрела, во время которого погиб военнослужащий-медик, в Кремле заявили что «располагают определенным влиянием на самопровозглашенные республики».
Как передает УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Я, честно, не располагаю детальной информацией об этом (убийстве медика и усилении обстрелов позиций ВСУ. — Авт.). Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики», — сказал пресс-секретарь Путина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», убитым боевиками на Донбассе медиком оказался Николай Илин с позывным «Эстонец». Он служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты.247
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