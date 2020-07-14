Украина

В сети появилась информация о военном медике, который погиб во время засады террористов, когда пытался спасти раненого бойца.

Согласно информации, опубликованной его знакомыми в соцсетях, павшего героя зовут Николай Илин («Эстонец»).

«Mikola Ilin, он наш, украинец … Не только потому, что он жил в Белой Церкви, где должен был жениться … Но и потому, что не будучи украинцем, любил Украину превыше всего … Больше, чем многие в вышиванках, которые бьют себя в грудь, пытаясь убедить других в своем патриотизма … И погиб, защищая Украину от оккупантов, оказывая медицинскую помощь и спасая своего раненого собрата «, — пишут побратимы украинского медика.

«Пусть сдохнет каждый, кто пришел на нашу землю с войной. .За все наше горе и боль. За наши печаль и страдания… за весь этот ад», — искренне желают врагу авторы поста.

Читатели страницы искренне соболезнуют невесте военного и выражают свои чувства по поводу его смерти.

Информацию о том, что 13 июля в засаде оккупантов погиб военный медик, служивший в 137-м отдельном батальоне морской пехоты Николай Илин, подтверждает на своей странице и Наталья Мохонько.

«Когда наш „Эстонец“ проводил занятия, то учил ребят осмотрительности, учил в первую очередь беречь свою жизнь, потому что только так можно помочь тому, кто не справился и не уберегся. Ваша аптечка — твоя жизнь, жизнь товарища, в его аптеке! Мы вместе много километров проходили по переднему краю … и в опасных местах он заставлял меня то бежать, то ползти, то идти в обход … а я всегда шутила, что с его рюкзаком (был укомплектован на 200% и добрался тем животным) мы в любом случае останемся живы», — написала она.

По словам Натальи, Николай — был неравнодушным, инициативным, мотивированным, искренним и честным человеком. Не являясь украинцем, он считал делом чести воевать против наглого российского агрессора!

«Он был ЧЕЛОВЕКОМ!» — отмечает пользовательница Facebook. Ее мнение разделяют читатели страницы.

Напомним, что 13 июля на эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погиб медик и двое бойцов получили ранения. На следующий день, 14 июля стало известно, что террористы «ЛНР» похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцево. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления. Прокуратурой Донецкой области начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что долгое время глава государства сохранял молчания по случаю военного преступления со стороны боевиков и только после критики украинцев Владимир Зеленский назвал действия врага «очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков». «Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление — убийство, засада и повторное убийство», — указал президент. Также во вторник по его заданию на место гибели военного медика под Зайцево Донецкой области выехали главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

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