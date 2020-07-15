Президент Владимир Зеленский остается в Украине политиком с самым высоким уровнем доверия, но растет недоверие к его команде.

Фонд демократических инициатив имени Кучерива информирует, что Зеленскому продолжает доверять 44% населения Украины, но при этом не доверяет — 49%, создавая отрицательный баланс. У других политиков из команды президента рейтинги хуже.

Так, Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют — 45%. Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют — 62%; Авакову доверяют 18%, нет — 70%, а Ермаку — соответственно 9% и 48%. Отрицательный баланс доверия и недоверия характерен также для оппозиционных политиков.

По результатам опроса, 40,5% граждан считают президента Зеленского честным и порядочным человеком, но не могут сказать этого о большинстве членов его политической команды. 9% считают честными и порядочными и президента, и его команду, а 33% убеждены, что президент и его политическая команда не являются честными и порядочными людьми.

Ранее известный социолог назвал причину значительного падения рейтинга Зеленского.

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