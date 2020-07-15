Самую красивую представительницу всех королевских семей определили научным путем (фото)

Известный британский пластический хирург Джулиан Де Сильва, который ранее назвал самой красивой в мире женщиной американскую супермодель Беллу Хадид, теперь с помощью того же метода определил и самую привлекательную из всех представительниц королевских семей мира. Он провел анализ пропорций лиц с использованием метода компьютерного картографирования, взяв за основу древнегреческие каноны красоты, сочетающие симметрию и принцип так называемого золотого сечения.

По утверждению Де Сильва наиболее совершенным лицом обладала ныне покойная принцесса Диана. Погибшая в автокатастрофе в 1997 году первая супруга принца Уэльского Чарльза могла похвастаться чертами, приближенными к идеалу на 89,05%. Особенно хороши у нее, как пишет Daily Mail, общая форма лица, ширина носа, лоб и область бровей. А слабыми местами матери принцев Уильяма и Гарри являются подбородок и губы, коттрые чересчур тонкие и слабо очерчены.

На втором месте — королева Иордании Рания, 49-летняя жена правящего короля Абдаллы II. Ее показатель — 88,9%. Таким образом она признана Де Сильвой самой прекрасной из ныне здравствующих королевских особ. У нее как раз наиболее совершенными можно назвать губы и подбородок.

Третье место заняла мать правящего князя Монако Альбера II княгиня Грейс, которая до замужества с князем Ренье была американской кинозвездой. Грейс Келли, которая погибла в автокатастрофе в 1982 году, уступает Рании лишь одну десятую процента. Форму и расположение ее глаз можно назвать идеальными.

Замыкают пятерку 38-летние невестки принцессы Дианы — бывшая американская актриса Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Их цифры составляют, соответственно, 87,4 и 86,8%. Жена принца Гарри Меган, как отметил доктор, вырывается вперед благодаря симметрии лица.

Тем не менее Кейт все равно является потрясающе красивой женщиной.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Джулиан Де Сильва вычислил также самого красивого в мире мужчину.



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