Телеведущая Маша Ефросинина, получившая награду от президента Владимира Зеленского, впервые поделилась интимными подробностями: она рассказала о своем первом сексуальном опыте, неудачах в личной жизни, борьбе с лишним весом, трогательных отношениях с мужем, половом воспитании детей и буллинге. Свое самое откровенное интервью она дала Ольге Рудневой в проекте Stories от Dialog Hub и Durex.

Маша рассказала, что росла очень любвеобильной девочкой, а по-настоящему влюбилась в подростковом возрасте, когда училась в школе в Керчи. Это были трепетные отношения с мальчиком Колей, с которым и случился первый секс. Сначала подростки вооружились книгой с описанием половых органов с инструкцией, что и как работает, а затем принялись изучать друг друга.

«Оральный секс — это тоже первый секс. Мой первый секс в течении нескольких лет был оральным», — рассказала Маша.

По словам ведущей, в студенческие годы ее преследовали неудачи в личной жизни, ее сердце разбивали. Лучшим другом в то время стала еда.

«Я виртуозно жарила картошку и ела ее, покупала биляши и прочее. Очень быстро набрала шесть килограммов», — призналась ведущая.

Но именно тогда, когда была аппетитной барышней, она и попала на телевидение, стала ведущей популярного утреннего шоу «Подъем». Маша признается, что в эфире развлекала зрителей и смеялась, а по ночам рыдала, потому что не чувствовала себя счастливой, ненавидела свое тело.

Рассказать о первом сексуальном опыта Маша отказалась. Говорит, это болезненная для нее тема, поскольку этот опыт был негативным.

Все изменилось, когда она встретила своего мужа Тимура Хромаева. По его совету она стала нормально спать, питаться и следить за своим здоровьем. «Какая же ты у меня красивая», — говорил ей мужчина в начале отношений и продолжает делать это каждый день. Рассказывая о заботе своего мужчины и отношении к ней, Маша расплакалась.

В разговоре Ефросинина также затронула тему полового воспитания. Она считает, что нужно говорить с ребенком о сексе с трех лет. Сейчас она открыто обсуждает эти темы с дочерью Наной и сыном Сашей.

«Я ловила моменты, когда Нана в хорошем настроении. Я рассказывала истории: А представляешь, дочь одной моей знакомой имела неудачный первый секс… Половина историй вымышленные. С Сашулей у нас есть книги Юлии Ярмоленко „Малышам об интимных вещах“. Мы с Сашей все изучили о его половом телосложении, ему очень понравилось. Я учу его следить за собственной гигиеной. Книга в этом тоже очень помогла. Я очень не хочу обвинять себя в том, что не дала им информацию», — поделилась Ефросинина.

Ранее Ефросинина рассказывала о проблемах со здоровьем и о том, как удалось их преодолеть. Также телеведущая поделилась, что ее дочери Нане долгое время не могли поставить правильный диагноз, что этот период стал мучительным для нее.

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