Официально: названы даты проведения ЧМ-2022 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) официально огласила дату начала ЧМ-2022 в Катаре, логотип которого представляет символ бесконечности.

Как сообщает официальный сайт главного мирового футбольного органа, первый матч мундиаля пройдет 21 ноября на стадионе «Аль-Бейт» в городе Эль-Хаур (начало — в 13:00, время совпадает с киевским). Решающий же поединок, в котором определится победитель 22-го чемпионата мира, состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле (начало — в 18:00).

Отметим, что мундиаль в Катаре станет уникальным, поскольку впервые за 90-летнюю историю проведения турнира пройдет в зимнее время года.

Напомним, ранее Международная федерация футбола приняла решение не расширять количество участников финального турнира ЧМ-2022 с 32 до 48 команд и отказалась от идеи проведения нескольких матчей турнира за пределами Катара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия не сыграет на ЧМ-2022 даже под нейтральным флагом.

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