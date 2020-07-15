27.02 / 27.23 30.54 / 31.01
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Официально: названы даты проведения ЧМ-2022 по футболу

18:59 15 июля 2020

Международная федерация футбола (ФИФА) официально огласила дату начала ЧМ-2022 в Катаре, логотип которого представляет символ бесконечности.

Как сообщает официальный сайт главного мирового футбольного органа, первый матч мундиаля пройдет 21 ноября на стадионе «Аль-Бейт» в городе Эль-Хаур (начало — в 13:00, время совпадает с киевским). Решающий же поединок, в котором определится победитель 22-го чемпионата мира, состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле (начало — в 18:00).

Отметим, что мундиаль в Катаре станет уникальным, поскольку впервые за 90-летнюю историю проведения турнира пройдет в зимнее время года.

Напомним, ранее Международная федерация футбола приняла решение не расширять количество участников финального турнира ЧМ-2022 с 32 до 48 команд и отказалась от идеи проведения нескольких матчей турнира за пределами Катара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия не сыграет на ЧМ-2022 даже под нейтральным флагом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Маричка Падалко

Не ожидала такой славы: Маричка Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом

Люди с плакатом Крым&nbsp;— это Украина

Россия узаконила наказания за непризнание аннексии Крыма: что делать Украине и чем это грозит рядовым украинцам

Маричка Падалко

У Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб: реакция ведущей поразила (видео)

труп следователя СБУ

В Киеве найден мертвым следователь СБУ: выяснились детали трагедии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер