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Украина

Государство будет платить компенсацию украинцам, пострадавшим в результате насильственных действий

19:43 15 июля 2020
Денис Малюська

На заседании Кабинета Министров 15 июля, на котором пересмотрели критерий отнесения стран к «красной» зоне, поддержали законопроект о выплате бюджетных компенсаций жертвам преступлений. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, речь прежде всего идет об изнасиловании, тяжких телесных повреждениях и убийствах близких родственников.

Размер минимального платежа составит 40% прожиточного минимума, однако конкретные фактические размеры компенсаций Кабмин будет устанавливать, исходя из имеющихся средств в бюджете.

«После проведения выплат, государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса. Кроме того, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями», — написал министр юстиции в Facebook.

Обращаться за выплатами после принятия закона и вступления его в силу можно будет в региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Напомним, ранее с подачи Минюста Кабинет Министров утвердил размер штрафов за пребывание в общественном месте без защитной маски.


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