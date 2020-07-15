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Государство будет платить компенсацию украинцам, пострадавшим в результате насильственных действий
На заседании Кабинета Министров 15 июля, на котором пересмотрели критерий отнесения стран к «красной» зоне, поддержали законопроект о выплате бюджетных компенсаций жертвам преступлений. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, речь прежде всего идет об изнасиловании, тяжких телесных повреждениях и убийствах близких родственников.
Размер минимального платежа составит 40% прожиточного минимума, однако конкретные фактические размеры компенсаций Кабмин будет устанавливать, исходя из имеющихся средств в бюджете.
«После проведения выплат, государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса. Кроме того, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями», — написал министр юстиции в Facebook.
Обращаться за выплатами после принятия закона и вступления его в силу можно будет в региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
Напомним, ранее с подачи Минюста Кабинет Министров утвердил размер штрафов за пребывание в общественном месте без защитной маски.
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