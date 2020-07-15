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Украина

Кабмин изменил критерий определения стран "красной" зоны

15:19 15 июля 2020
Путешествия

В связи с увеличением случаев заболевания COVID-19 в Украине Министерство здравоохранения пересмотрело критерий активных больных на 100 тысяч населения для разделения стран на «красную» и «зеленую» зоны. Об этом на брифинге 15 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, новый порог критерия предлагается установить в 55 на 100 тысяч населения (в настоящее время — 40).

«Мы внесли предложение увеличить такой критерий до 55 на 100 тысяч. То есть страны с количеством активных больных более 55 на 100 тысяч населения будут попадать в «красную» зону, менее 55 — в «зеленую», — объяснил министр, добавив, что для прибывших из стран «красной» зоны украинцев сохраняется возможность досрочно выйти из самоизоляции, пройдя ПЦР-тест.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили об отсутствии шансов на то, что Украина попадет в обновленный список стран «зеленой зоны» ЕС.

Ознакомиться с полным перечнем стран «красной» и «зеленой» зон можно на сайте Министерства иностранных дел.

Фото bawabaa.org

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