В Киеве впервые за 13 лет делают пересадку трех органов от одного донора (видео)

В Институте сердца 15 июля проходит операция по пересадке сердца, которое перед этим изъяли в погибшего в ДТП 20-летнего парня. Напомним, на заседании КМ 15 июля были утверждены тарифы на трансплантацию органов.

Так называемую мультиорганную операцию (по изъятию сразу нескольких органов) провели впервые за 13 лет в Клинической больнице скорой медицинской помощи. Новым хозяином сердца станет 62-летний киевлянин, а почки и печень отправят в Институт Шалимова, где подберут реципиентов. Напомним, накануне во Львове у погибшего донора изъяли сердце и почки, которые пересадили разным пациентам.

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