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Украина

Пересадка печени обойдется в миллион: Кабмин установил тарифы на трансплантацию органов

18:55 15 июля 2020
Операция

Кабинет министров на заседании 15 июля утвердил тарифы на операции по трансплантации органов. Напомним, с 2019 года такие операции стали возможны даже в районных больницах (при условии получения ими специальной лицензии).

Некоторые цифры обнародовал в своем Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

  • Аллотрансплантация почки (от живого донора) — 323 798 гривен
  • Аллотрансплантация почки (от неживого донора) — 397 884 гривен
  • АВ0-несовместимая аллотрансплантация почки — 721 230 гривен
  • Трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» (от неживого донора) — 609 366 гривен
  • Пересадка печени/части печени (реципиент) — 855 039 гривен
  • Пересадка печени/части печени (реципиент — от неживого донора) — 929 125 гривен
  • Донорская нефректомия из открытого доступа — 33 561 гривен
  • Донорская резекция печени — 116 130 гривен
  • Тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методов ПЦР) — 18 630 гривен
  • Тканевое типирование реципиента (определение HLA-антигенов методов ПЦР) — 18 630 гривен
  • Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом — 1360 141,36 гривен
  • Аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом — 757 767,41 гривен.

Напомним, накануне специалисты столичной больницы «Охматдет» впервые в Украине успешно провели трансплантацию костного мозга ребенку с диагнозом «врожденная лейкемия». Донором стал родной брат мальчика. А во Львове в начале июля впервые трем разным пациентам пересадили сердце и почки от одного донора.

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