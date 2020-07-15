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Пересадка печени обойдется в миллион: Кабмин установил тарифы на трансплантацию органов
Кабинет министров на заседании 15 июля утвердил тарифы на операции по трансплантации органов. Напомним, с 2019 года такие операции стали возможны даже в районных больницах (при условии получения ими специальной лицензии).
Некоторые цифры обнародовал в своем Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.
- Аллотрансплантация почки (от живого донора) — 323 798 гривен
- Аллотрансплантация почки (от неживого донора) — 397 884 гривен
- АВ0-несовместимая аллотрансплантация почки — 721 230 гривен
- Трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» (от неживого донора) — 609 366 гривен
- Пересадка печени/части печени (реципиент) — 855 039 гривен
- Пересадка печени/части печени (реципиент — от неживого донора) — 929 125 гривен
- Донорская нефректомия из открытого доступа — 33 561 гривен
- Донорская резекция печени — 116 130 гривен
- Тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методов ПЦР) — 18 630 гривен
- Тканевое типирование реципиента (определение HLA-антигенов методов ПЦР) — 18 630 гривен
- Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом — 1360 141,36 гривен
- Аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом — 757 767,41 гривен.
Напомним, накануне специалисты столичной больницы «Охматдет» впервые в Украине успешно провели трансплантацию костного мозга ребенку с диагнозом «врожденная лейкемия». Донором стал родной брат мальчика. А во Львове в начале июля впервые трем разным пациентам пересадили сердце и почки от одного донора.7
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