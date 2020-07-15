Пересадка печени обойдется в миллион: Кабмин установил тарифы на трансплантацию органов

Кабинет министров на заседании 15 июля утвердил тарифы на операции по трансплантации органов. Напомним, с 2019 года такие операции стали возможны даже в районных больницах (при условии получения ими специальной лицензии).

Некоторые цифры обнародовал в своем Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Аллотрансплантация почки (от живого донора) — 323 798 гривен

Аллотрансплантация почки (от неживого донора) — 397 884 гривен

АВ0-несовместимая аллотрансплантация почки — 721 230 гривен

Трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» (от неживого донора) — 609 366 гривен

Пересадка печени/части печени (реципиент) — 855 039 гривен

Пересадка печени/части печени (реципиент — от неживого донора) — 929 125 гривен

Донорская нефректомия из открытого доступа — 33 561 гривен

Донорская резекция печени — 116 130 гривен

Тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методов ПЦР) — 18 630 гривен

Тканевое типирование реципиента (определение HLA-антигенов методов ПЦР) — 18 630 гривен

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом — 1360 141,36 гривен

Аутологическая трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом — 757 767,41 гривен.

Напомним, накануне специалисты столичной больницы «Охматдет» впервые в Украине успешно провели трансплантацию костного мозга ребенку с диагнозом «врожденная лейкемия». Донором стал родной брат мальчика. А во Львове в начале июля впервые трем разным пациентам пересадили сердце и почки от одного донора.

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