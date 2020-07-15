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В Харькове трамвай опрокинул спешащую на вызов пожарную машину (фото, видео)
В Харькове столкнулись трамвай и спешащая на вызов пожарная машина. Последняя после удара перевернулась. Напомним, в Кривом Роге ЧП со скоростным трамваем произошло в июне — он загорелся на ходу.
По предварительной информации, один из спасателей получил травму. Очевидцы утверждают, что правила нарушил водитель трамвая.
В местных пабликах появились фото и видео происшествия.
Трамвай перед остановкой Самсоновская не пропустил пожарных на мигалке, только что, вроде все целы pic.twitter.com/i3efCMbNi5— Хуевый Харьков (@h_kharkov) July 15, 2020
Напомним, ранее под Харьковом произошло масштабное столкновение двух военных автомобилей.
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