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Украина

В Харькове трамвай опрокинул спешащую на вызов пожарную машину (фото, видео)

21:15 15 июля 2020
Пожарные спешили на вызов

В Харькове столкнулись трамвай и спешащая на вызов пожарная машина. Последняя после удара перевернулась. Напомним, в Кривом Роге ЧП со скоростным трамваем произошло в июне — он загорелся на ходу.

По предварительной информации, один из спасателей получил травму. Очевидцы утверждают, что правила нарушил водитель трамвая.

В местных пабликах появились фото и видео происшествия.

На месте ДТП

Напомним, ранее под Харьковом произошло масштабное столкновение двух военных автомобилей.

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