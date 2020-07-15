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Здоровье и медицина

20 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит офтальмолог Оксана Витовская

17:12 19 июля 2020
докторский чемоданчик

— Какие признаки вирусного конъюнктивита при COVID-19?

— Симптомы не отличаются от других вирусных конъюнктивитов, например, того же аденовирусного, — рассказывает профессор кафедры офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, доктор медицинских наук Оксана Витовская. — Поражается слизистая обоих глаз, но сначала может воспалиться один, а спустя день-два — другой. Выделений в виде слизи немного, часто возникают слезотечение и светобоязнь. Обычно на третий-четвертый день глаза такие красные, что кажется, будто они «пылают».

— Как защитить глаза от поражения вирусом?

— Нужно тщательно мыть руки и не тереть глаза, носить маску. Чтобы увлажнить поверхность глаза, использовать слезозаменители, лучше без консервантов. Пересохшая слизистая уязвима перед любой инфекцией. С помощью искусственной слезы смываются вредные микроорганизмы и восстанавливаются защитные свойства слизистой.

— Что делать, если перед глазами появляется туман?

— Обратиться к специалисту. Если затуманивание возникало постепенно, то можно заподозрить нарушение преломления световых лучей (рефракции) глаза. Это бывает при прогрессировании близорукости, появлении дальнозоркости и других глазных нарушениях. У пожилых людей затуманивание зрения может указывать на развитие катаракты, а у более молодых так проявляется синдром сухого глаза. Опасно внезапное появление тумана: оно бывает при инсульте зрительного нерва, кровоизлиянии в сетчатку или стекловидное тело. А затуманивание, возникающее по утрам, может предупреждать о повышении внутриглазного давления и угрозе острого приступа глаукомы.

Как лечится вирусный конъюнктивит? Что делать, если в глаз попала искра из костра или мошка? Как правильно подобрать солнцезащитные очки?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 20 июля, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит офтальмолог доктор медицинских наук Оксана Петровна Витовская.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 30 июля

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