В ЕС призвали РФ взять ответственность за убийство украинских военных на Донбассе

Убийство украинских военнослужащих на Донбассе является нарушением обязательств России в соответствии с Минскими договоренностями и Нормандским форматом переговоров, и европейская сторона ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в связи с этими событиями.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набелы Массрали, пишет Укринформ.

«Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранении еще двух вооруженными силами при поддержке России. Согласно с докладом, одной из жертв стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат минским договоренностям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 года», — говорится в документе.

Представитель ЕС подчеркнула, что для деэскалации ситуации должна быть выявлена максимальная сдержанность и восстановлено уважение международного гуманитарного права.

«Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные силы, которые она поддерживает, то есть в полной мере будет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям», — говорится в документе.

Напомним, что 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец ​​погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, подорвавшегося вблизи Зайцево. Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму. По состоянию на вечер 13 июля тела погибших и раненый воин оставались на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ по их эвакуации. 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе. 15 июля в ООС сообщили, что тело бойца, погибшего 13 июля, забрали. Прокуратура расследует обстрел медперсонала во время эвакуации тела погибшего как нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что посольство Соединенных Штатов Америки выступило с осуждением убийства военного украинского медика. С аналогичным заявлением выступило и посольство Великобритании.

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