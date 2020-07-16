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Украина

Гибридная агрессия России: в ОБСЕ рассказали об убийстве украинских военных на Донбассе

4:15 16 июля 2020
ОБСЕ

Украина обратилась к странам-участницам ОБСЕ с рассказом об убийстве российскими оккупационными силами военного медика на Донбассе, назвав его «наглядным примером гибридной агрессии России против Украины».

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Так, представитель Украины Александр Литвиненко рассказал, что во время обстрела украинские военнослужащие были одеты в белые каски и жилеты с надписью «СЦКК», ведь выполняли согласованную с ОБСЕ эвакуацию тела погибшего.

«Несмотря на это, российские оккупационные войска фактически расстреляли украинского военного медика и ранили двух других военнослужащих ВСУ в нарушение достигнутых договоренностей и предоставляемых ими гарантий безопасности», — подчеркнул он.

Литвиненко отметил, что война в Донбассе, начата Россией, является войной на истощение, целью которой является препятствование евроинтеграционным и евроатлантическим стремлением Украины и создание буферной зоны между Россией и Западом.

Со своей стороны, представители государств-участниц ОБСЕ выразили обеспокоенность гибридными методами ведения войны Россией, а также угрозами с которыми они сами сталкиваются, в частности, с масштабными дезинформационными кампаниями.

Напомним, пророссийские боевики смертельно ранили украинского военного медика 13 июля. Медик вместе с группой других военных осуществлял эвакуацию тела бойца, который подорвался на взрывном устройстве вблизи Зайцево.

Убийство военного медика на Донбассе осудила Британия и призвала Россию немедленно прекратить раздувать конфликт, который она начала. Убийство медика на Донбассе также вызвало возмущение в США, которые осудили непрерывную военную агрессию России.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набелы Массрали убийство украинских военнослужащих на Донбассе названо нарушением обязательств России в соответствии с Минскими договоренностями и Нормандским форматом переговоров. Также европейская сторона заявила о своем ожидании от России признания своей ответственности за произошедшее.

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ОБСЕ

Гибридная агрессия России: в ОБСЕ рассказали об убийстве украинских военных на Донбассе

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