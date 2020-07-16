- 10:07 Правда глаза колет? Россия устроила демарш в ОБСЕ во время обсуждения убийств бойцов ВСУ на Донбассе
- 10:05 «После инсульта вернул руке подвижность, начав вырезать из дерева иконы»
- 09:59 Люди не верят в диагноз даже после положительного теста: медики разоткровенничались о работе во время эпидемии COVID-19
- 09:46 После матча украинской первой лиги избили арбитра
- 09:34 Мотоциклист пролетел несколько метров: видео жесткого ДТП в Киеве попало в сеть
- 09:30 Разрушенные наводнением электросети в Прикарпатье невозможно восстановить без больших инвестиций, — эксперт
- 09:21 Хакеры взломали аккаунты в Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и других знаменитостей: детали инцидента
- 09:14 Жертвами COVID-19 стали еще 18 украинцев
- 09:11 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:45 В Турции разбился самолет с военными: много погибших
- 08:17 Путина можно заставить играть по правилам: в Украине озвучили сценарий
- 08:15 Актриса из «Робокоп-2», «Принц из Беверли-Хиллз», «Ксена: принцесса-воин» умерла в 55 лет
Люди не верят в диагноз даже после положительного теста: медики разоткровенничались о работе во время эпидемии COVID-19
Во Львовской области медикам на передовой борьбы с коронавирусом приходится не снимать защитные костюмы по 6 часов, поскольку пациентов слишком много. Об этом журналистам рассказали инфекционисты больницы в городе Стебник, которую, кстати, готовили для приема инфицированных коронавирусом со всего района как резервную. Напомним, накануне коронавирус убил 20-летнюю львовянку.
В настоящее время из 60 койкомест для пациентов с коронавирусом заполнены 50, поэтому ежедневно есть возможность принимать не более 2−3 новых пациентов, говорится в сюжете ТСН.
Возникла и нехватка врачей, хотя к работе привлекли медиков всех профилей, из первичного звена забрали семейного врача, попросили вернуться даже тех, кто вышел на пенсию.
«Люди на улице не понимают этого. Смотрят разные видео в Ютубе, где рассказывают, что это все выдумка», — говорит медик.
Таким образом, даже если больные получают положительный результат, они отказываются в это верить и убеждают, что не инфицированы, отказываясь от лечения.
«Просто люди разочаровались во всем. Потеряли веру. Потому что жизнь очень сложная», — объясняет позицию земляков пожилая женщина.
Тем временем медики настоятельно призывают сограждан соблюдать карантинные ограничения, носить маску и применять антисептик.
Напомним, по состоянию на утро четверга, 16 июля, количество новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, как и днем ранее, превысило 800 — заболели 848 украинцев. При этом Львовщина удерживает печальное антилидерство — здесь подтверждено инфицирование 197 человек.71
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Правда глаза колет? Россия устроила демарш в ОБСЕ во время обсуждения убийств бойцов ВСУ на Донбассе
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.