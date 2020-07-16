27.07 / 27.29 30.65 / 31.11
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Люди не верят в диагноз даже после положительного теста: медики разоткровенничались о работе во время эпидемии COVID-19

9:59 16 июля 2020
Медики

Во Львовской области медикам на передовой борьбы с коронавирусом приходится не снимать защитные костюмы по 6 часов, поскольку пациентов слишком много. Об этом журналистам рассказали инфекционисты больницы в городе Стебник, которую, кстати, готовили для приема инфицированных коронавирусом со всего района как резервную. Напомним, накануне коронавирус убил 20-летнюю львовянку.

В настоящее время из 60 койкомест для пациентов с коронавирусом заполнены 50, поэтому ежедневно есть возможность принимать не более 2−3 новых пациентов, говорится в сюжете ТСН.

Возникла и нехватка врачей, хотя к работе привлекли медиков всех профилей, из первичного звена забрали семейного врача, попросили вернуться даже тех, кто вышел на пенсию.

«Люди на улице не понимают этого. Смотрят разные видео в Ютубе, где рассказывают, что это все выдумка», — говорит медик.

Таким образом, даже если больные получают положительный результат, они отказываются в это верить и убеждают, что не инфицированы, отказываясь от лечения.

«Просто люди разочаровались во всем. Потеряли веру. Потому что жизнь очень сложная», — объясняет позицию земляков пожилая женщина.

Тем временем медики настоятельно призывают сограждан соблюдать карантинные ограничения, носить маску и применять антисептик.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 16 июля, количество новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, как и днем ранее, превысило 800 — заболели 848 украинцев. При этом Львовщина удерживает печальное антилидерство — здесь подтверждено инфицирование 197 человек.

71

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Арбитр Юрий Иванов

После матча украинской первой лиги избили арбитра (видео)

ОБСЕ

Правда глаза колет? Россия устроила демарш в ОБСЕ во время обсуждения убийств бойцов ВСУ на Донбассе

ДТП с участием мотоциклиста

Мотоциклист пролетел несколько метров: видео жесткого ДТП в Киеве попало в сеть

Медики

Люди не верят в диагноз даже после положительного теста: медики разоткровенничались о работе во время эпидемии COVID-19

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер