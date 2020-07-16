Люди не верят в диагноз даже после положительного теста: медики разоткровенничались о работе во время эпидемии COVID-19

Во Львовской области медикам на передовой борьбы с коронавирусом приходится не снимать защитные костюмы по 6 часов, поскольку пациентов слишком много. Об этом журналистам рассказали инфекционисты больницы в городе Стебник, которую, кстати, готовили для приема инфицированных коронавирусом со всего района как резервную. Напомним, накануне коронавирус убил 20-летнюю львовянку.

В настоящее время из 60 койкомест для пациентов с коронавирусом заполнены 50, поэтому ежедневно есть возможность принимать не более 2−3 новых пациентов, говорится в сюжете ТСН.

Возникла и нехватка врачей, хотя к работе привлекли медиков всех профилей, из первичного звена забрали семейного врача, попросили вернуться даже тех, кто вышел на пенсию.

«Люди на улице не понимают этого. Смотрят разные видео в Ютубе, где рассказывают, что это все выдумка», — говорит медик.

Таким образом, даже если больные получают положительный результат, они отказываются в это верить и убеждают, что не инфицированы, отказываясь от лечения.

«Просто люди разочаровались во всем. Потеряли веру. Потому что жизнь очень сложная», — объясняет позицию земляков пожилая женщина.

Тем временем медики настоятельно призывают сограждан соблюдать карантинные ограничения, носить маску и применять антисептик.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 16 июля, количество новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, как и днем ранее, превысило 800 — заболели 848 украинцев. При этом Львовщина удерживает печальное антилидерство — здесь подтверждено инфицирование 197 человек.

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