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Жертвами COVID-19 стали еще 18 украинцев
По состоянию на утро четверга, 16 июля, количество новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, как и днем ранее, превысило 800 — заболели 848 украинцев.
Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за сутки зафиксировано 18 летальных случаев пациентов с COVID-19. Выздоровели 800 украинцев.
По-прежнему пальму первенства по количеству новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции удерживает Львовщина — 197 заболевших. На втором месте столица — в Киеве заболели 116 человек. За ними следует Ровенская область — 70 заболевших.
За минувшие сутки не было ни одного региона, где бы не фиксировались новые случаи COVID-19.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», всего с начала пандемии коронавируса в Украине было подтверждено 56 544 случаев COVID-19.
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