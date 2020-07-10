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"Прощальный танец": еще один последний клип от распавшихся "Время и Стекло" (видео)
Группа «Время и Стекло», заявившая о прекращении своего существования и прощальном туре, на прощание порадовала поклонников еще одним треком и клипом на него. Надя Дорофеева и Позитив выпустили видео «Прощальный танец», который называют саундтреком к гастрольному туру «Финальные титры», который был перенесен на осень из-за коронавируса.
«Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы — из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы», — уверяет «Время и Стекло».
Ранее Надя Дорофеева и Позитив заинтриговали новым заявлением в интервью. Они пообещали, что будут продолжать работать вместе и вскоре удивят поклонников.
Напомним, «Время и Стекло» названа лучшей поп-группой по версии премии YUNA, также их песня «Дим» названа лучшей.228
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