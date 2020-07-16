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Почти десять лет вместе: стали известны подробности романа Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой
Российский фигурист Илья Авербух и звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, подтвердившие свои отношения, продолжают сохранять интригу и не делятся никакими подробностями. Предполагают, что на самом деле пара уже около десяти лет вместе, не смотря на разницу в возрасте в 21 год, Лиза переехала к возлюбленному и готовится к свадьбе.
Как рассказала КП ведущая шоу «Фигурвью» и главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина, роман Авербуха и Арзамасовой начался еще, когда Лизе было 17 лет, после ее участия в ледовом шоу, продюсером которого он был.
«В 2010 году (через месяц после премьеры шоу „Лед и пламень“ на ТВ) Арзамасова вместе с Алексеем Тихоновым вела ледовую премию Авербуха „Хрустальный лед“. Ну, какая она ведущая, девчонка же совсем была. За год до этого, в 2009-м ведущей была Катя Стриженова. Понимаете уровень, да? Все очевидно», — считает Родина. Она уверена, что отношения этой пары вскоре закончатся браком.
Знала о романе Ильи с молодой актрисой и его экс-жена, фигуристка Ирина Лобачева. Она к молодой возлюбленной бывшего настроена настороженно, переживает, что останется без материальной поддержки.
«Я передала Илье свое мнение через нашего сына: „Мартин, пожалуйста, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!“ Сын у меня умный, я думаю, он правильно все до отца донесет, они сами разберутся», — сказала Лобачева и подтвердила, что роман Авербуха с Арзамасовой начался в 2012 году. Она предполагает, что актрису привлекает в первую очередь финансовое положение избранника.
«Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее. Я никогда не смотрела ее сериалы и фильмы. Не думаю, что у нее сейчас много работы. Но она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно… Плюс ее направляет мать, Лиза с ней очень близка. Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну», — сказала Лобачева.
Напомним, Авербух и Арзамасова официально подтвердили свой роман. Но от интервью на эту тему отказываются. Позже Лиза поблагодарила всех за понимание и попросила не донимать вопросами.
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