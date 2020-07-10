Шоу-бизнес

Быстро нашла общий язык с детьми: Прилучный и Карпович засветились в аквапарке в Ялте (видео)

В сети появились доказательства романа между звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович и актером Павлом Прилучным («Мажоры»), который только развелся с Агатой Муценидзе. И пока она переживет из-за разрыва, новоиспеченный холостяк прекрасно проводит время в Крыму с детьми и новой возлюбленной. Парочку видели вместе на морской прогулке. А на днях их запечатлили в аквапарке в Ялте. Они вели себя как семья. Мирослава, похоже, быстро нашла общий язык с детьми Павла. Она носила 4-летнюю Мию на руках, танцевала с ней. 7-летний Тимофей беззаботно играл рядом, резвился на горках.

Пока ни Мирослава, ни Павел свои отношения не комментируют. Говорят, роман между ними завязался еще зимой, парочку видели вместе на прогулке в Москве. Карпович называют настоящей причиной развода Прилучного и Муценидзе.

Еще одна «папина дочка» Лиза Арзамасова закрутила роман со старшим на 20 лет фигуристом Ильей Авербухом. Они подтвердили свои отношения, однако подробностями делиться не стали.

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