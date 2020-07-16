В Украине сняли часть карантинных ограничений для пассажиров поездов

«Укрзалізниця» приняла решение с 16 июля возобновить продажу билетов в поездах дальнего следования, которые направляются из Киева и в обратном направлении, на все места. Напомним, во время пандемии билеты могли продавать только на 50% мест в поезде.

В пресс-службе перевозчика отметили, что со 2 июня 100% мест уже доступны в поезде № 7/8 Харьков — Одесса; с 17 июня — в поезде № 81/82 Харьков — Новоалексеевка; с 17 июня — в поезде № 53/54 Днепр — Одесса; с 29 июня — № 91/92 Одесса — Константиновка.

На данный момент «Укрзалізниця» возобновила курсирование 65 поездов, т. е. более 50% от до карантинного количества.

Все пассажирские поезда проходят дезинфекционную обработку до и после рейса, в каждом вагоне установлен санитайзер, а при посадке в поезд пассажиры проходять температурный скрининг и обязаны быть в защитной маске.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июля нарушители карантинных ограничений 8 июля почти на час задержали движение пригородного поезда № 6015, следовавшего из Казачьей Лопани в Харьков.

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