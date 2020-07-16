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Украина

Назначение Шевченко главой НБУ: кто из нардепов голосовал против

11:49 16 июля 2020
Верховная Рада Украины

Среди народных депутатов Украины, проголосовавших за назначение главой НБУ руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, в основном, парламентарии из фракций «Слуга народа», ОПЗЖ, «Батьківшини», а также группы «Довіра» и часть внефракционных.

Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» — голосовали против или воздерживались.

Кстати, были противника назначения Шевченко и в президентской фракции — против проголосовали нардепы Дубинский и Буймистер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представление на пост главы НБУ Кирилла Шевченко внес в Раду президент Владимир Зеленский.

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