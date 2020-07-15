- 23:21 США ввели санкции против ближайшего окружения "повара Путина"
- 23:19 Во Львовской области простились с Героем Украины Тарасом Матвеевым
- 22:58 Стал известен кандидат Зеленского на пост главы НБУ
- 22:24 В Москве и Санкт-Петербурге протестуют против путинских поправок в конституцию: десятки задержанных
- 22:00 Тело погибшего 13 июля на Донбассе военного медика эвакуировать пока не удается
- 21:42 В Киеве освободили бизнесмена, которого похитители пытали две недели
- 21:15 В Харькове трамвай опрокинул спешащую на вызов пожарную машину
- 21:03 «Шахтер» обыграл «Колос» и продлил серию без поражений в УПЛ: видеообзор матча
- 20:56 В Киеве впервые за 13 лет делают пересадку трех органов от одного донора
- 20:36 Убийство в стиле ниндзя: в Нью-Йорке киллер расчленил 33-летнего миллионера
- 20:17 На Волыни разрешили работу детсадов и санаториев и возобновляют транспортное сообщение
- 19:43 Государство будет платить компенсацию украинцам, пострадавшим в результате насильственных действий
Стал известен кандидат Зеленского на пост главы НБУ
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении новым главой Национального банка Кирилла Шевченко, который с 2015 года является главой правления государственного Укргазбанка. Документ зарегистрирован в парламенте за №3857.
Финансовый комитет парламента рассмотрит представление в четверг в 9:00.
Также стало известно имя кандидата на пост главы Антимонопольного комитета — им может стать заместитель главы комитета Ольга Пищанская. В настоящее время она исполняет обязанности главы антимонопольного ведомства.
Отметим, что 14 июля Зеленский имел телефонную беседу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, во время которой заверил, что независимость Нацбанка будет сохранена, а новым главой НБУ станет удаленный от политики технократ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!