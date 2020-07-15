Стал известен кандидат Зеленского на пост главы НБУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении новым главой Национального банка Кирилла Шевченко, который с 2015 года является главой правления государственного Укргазбанка. Документ зарегистрирован в парламенте за №3857.

Финансовый комитет парламента рассмотрит представление в четверг в 9:00.

Также стало известно имя кандидата на пост главы Антимонопольного комитета — им может стать заместитель главы комитета Ольга Пищанская. В настоящее время она исполняет обязанности главы антимонопольного ведомства.

Отметим, что 14 июля Зеленский имел телефонную беседу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, во время которой заверил, что независимость Нацбанка будет сохранена, а новым главой НБУ станет удаленный от политики технократ.



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