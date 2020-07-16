Игрока испанского клуба после эмоционального интервью обвинили в употреблении кокаина (видео)

Испанский клуб «Кадис» досрочно выиграл сегунду (второй по силе дивизион страны), где футболиста «Фуэнлабрады» Кристобаля Маркеса удалили дважды за пару минут, и впервые с сезона-2005/2006 вышел в примеру. В связи с этим клуб устроил вечеринку, на которой нападающий Нано Меса угодил в скандал.

Футболист, давая интервью клубному телевидению, вел себя неадекватно — со стеклянными глазами тер себе нос, а также лез обниматься с журналистом. Все это вызвало серьезные подозрения у болельщиков, которые заподозрили Месу в употреблении кокаина.

25-летнего Нано настолько задели подобные комментарии, что на следующий день он отправился в лабораторию и сдал тест на наличие наркотика в организме, который дал отрицательный результат. «То, что вы видели, лишь результат эйфории от такого значимого события. Это радость от достижения цели, ради которой мы упорно трудились. Спустя столько тяжелых для клуба лет мы вернулись и осознаем значимость момента», — написал Меса на своей странице в Twitter.

Отметим, что форвард провел в нынешнем сезоне сегунды 27 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный российский хоккеист Евгений Кузнецов влип в скандал из-за наркотиков и дисквалифицирован на четыре года.

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