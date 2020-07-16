«На месяц, но не больше»: Зеленский высказался о продлении карантина

Президент Владимир Зеленский призывает не продолжать карантин более чем на один месяц. Об этом глава государства заявил на селекторном совещании в Офисе президента 16 июля. Напомним, ранее стало известно, что Минздрав готовит проект постановления, которым карантин продлится минимум до сентября.

По мнению президента, в ситуации с продлением карантина целесообразно действовать постепенно, видя перед собой «четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе».

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о подготовке проекта постановления Кабинета министров, который полностью изменит подход к установлению карантина. Так, все регионы будут поделены на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», в каждой из которых будут действовать свои ограничения. Их будут вводить с учетом ситуации в каждом населенном пункте.

Отметим, что глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что карантин будет продлеваться, пока не наметится тенденция к снижению заболеваемости. Поэтому ограничения в столице, по его расчетам, будут длиться полтора года.

А тем временем расчеты Киевской школы экономики показывают, что реальное количество случаев заболевания COVID-19 в Украине составляет около 185 тысяч при официально подтвержденных 55 тысячах случаев.

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