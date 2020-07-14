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Карантин в Киеве может затянуться на полтора года
Адаптивный карантин, по решению Кабмина, продлили до 31 июля. Но, судя по нынешней ситуации, определенно сказать о конечном сроке невозможно.
Своим мнением поделился с сайтом segodnya.ua глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, карантин будет продлеваться, пока не наметится тенденция к снижению заболеваемости. И вполне возможно, что коронавирусные ограничения в столице будут длиться полтора года.
Как отметил Олег Рубан, в Киеве стабильно высокие показатели заболеваемости COVID-19. И об ослаблении карантина говорить не приходится. На какой срок продлят адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заражения. Но бизнес, как и раньше, будет функционировать в условиях карантинных ограничений.
По словам столичного мэра Виталия Кличко, на 14 июля в Киеве количество заболевших увеличилось на 112 человек, а один больной умер. Картина по заболеваемости выглядит так
В то же время итальянские врачи утверждают, что COVID-19 ослабел и может исчезнуть сам по себе. Однако не все эксперты смотрят в будущее с оптимизмом. Так, доктор Бхарат Панкхания, профессор медицинского факультета британского Университета Эксетера, полагает, что коронавирус не вымрет так скоро, а может циркулировать еще годами.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.