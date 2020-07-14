Здоровье и медицина

Карантин в Киеве может затянуться на полтора года

Адаптивный карантин, по решению Кабмина, продлили до 31 июля. Но, судя по нынешней ситуации, определенно сказать о конечном сроке невозможно.

Своим мнением поделился с сайтом segodnya.ua глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, карантин будет продлеваться, пока не наметится тенденция к снижению заболеваемости. И вполне возможно, что коронавирусные ограничения в столице будут длиться полтора года.

Как отметил Олег Рубан, в Киеве стабильно высокие показатели заболеваемости COVID-19. И об ослаблении карантина говорить не приходится. На какой срок продлят адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заражения. Но бизнес, как и раньше, будет функционировать в условиях карантинных ограничений.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, на 14 июля в Киеве количество заболевших увеличилось на 112 человек, а один больной умер. Картина по заболеваемости выглядит так

В то же время итальянские врачи утверждают, что COVID-19 ослабел и может исчезнуть сам по себе. Однако не все эксперты смотрят в будущее с оптимизмом. Так, доктор Бхарат Панкхания, профессор медицинского факультета британского Университета Эксетера, полагает, что коронавирус не вымрет так скоро, а может циркулировать еще годами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в этом году приезд хасидов в Умань отменили из-за карантина.

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