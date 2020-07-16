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Гарику Харламову после развода с Кристиной Асмус приписали новую любовницу (фото)
После официального заявления о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус в СМИ обсуждают возможные причины разрыва звездной пары. Пока артисты молчат, возникают разные версии. Комику приписывают роман с блогером и телеведущей Яной Кошкиной — яркой брюнеткой с выдающимися формами.
Как пишет Telegram-канал «Антиглянец», парочку видели вместе на вечеринке по поводу дня рождения гимнастки Ляйсан Утяшевой, которая является женой друга и коллеги Харламова по Comedy Club Павла Воли. Якобы Гарик уделял внимание знойной красотке, флиртовал с ней.
На очередные публикации в российских СМИ Харламов отреагировал с юмором, показав свою «настоящую» избранницу.
«Ладно … раскрыли … что уж там … знакомьтесь … моя новая пассия, Гига Бюстовна Грудинина!», — написал Гарик под фотоколлажем.
Напомним, Харламов и Асмус после восьми лет брака заявили о разводе. Причин они называть не стали, лишь подчеркнули, что решение приняли взвешенно еще год и остаются добрыми друзьями, вместе будут воспитывать дочь Настю. Сообщения о том, что их развод фейковый, Гарик и Кристина назвали бредом.43
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