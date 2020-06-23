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Стало известно, как Гарик Харламов и Кристина Асмус разделят имущество после развода
Стало известно, как звездные супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус, неожиданно для поклонников и даже близких друзей объявившие о разводе, разделят нажитое имущество. Артисты говорят, что решение разойтись приняли еще год назад, а бракоразводный процесс начался полтора месяца назад. Проходит он без взаимных претензий. Подробности раскрыл адвокат Кристины Асмус Анатолий Кучерена.
Он рассказал, что с подачей заявления о разводе затянули из-за коронавируса.
Юрист заявил, что не знает точной причины расставания звездной пары, но предположил, что, возможно, между артистами есть «какая-то несовместимость».
«Они расстаются с большим уважением друг к другу. У них растет дочь, которую они воспитывают вместе, и поэтому очень важно, что у них остаются теплые, дружеские отношения», — цитирует Кучерену Пятый канал.
По предварительной договоренности Кристина с дочерью Настей останется жить в недавно купленном четырехэтажном особняке на Рублевке, а Гарик будет жить в своей квартире в Москве.
«Сейчас решили, что Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик в столичной квартире. По алиментам никто не знает, как они решили. Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала», — рассказал коллега Харламова.
Астролог Василиса Володина называет причиной звездного развода несовместимость.
«В этой паре все было непросто. Разные системы ценностей, представления о том, что такое чувства и семья», — предположила Василиса.
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