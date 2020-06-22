"Мы разводимся": Кристина Асмус и Гарик Харламов шокировали заявлением

Гламур

Звездные супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус, которую захейтили в сети за откровенные сцены в фильме «Текст» и предрекли скорый развод, объявили о расставании после восьми лет брака. Почти одновременно они опубликовали на своих страницах в Instagram заявления о разводе. Уверяют, что ни нашумевший фильм, ни кто-то третий не являются тому причиной. Гарик и Кристина пишут, что это решение приняли еще год назад, обещают сохранить дружеские отношения и уважение друг к другу ради их общей дочери.

«И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом. Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — пишет Кристина.

Она также просит СМИ отнестись с пониманием к их решению и не донимать расспросами.

Гарик пишет, что их отношения не заканчиваются, а переходят в другую стадию.

«Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни — за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм „Текст“, ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу», — уверяет Харламов.

Причин развода супруги не называют. Напомним, слухи о распаде звездной пары появились несколько месяцев назад. Ранее Кристину Асмус раскритиковали за страстный поцелуй с Егором Кридом.

«ФАКТЫ» также писали о непростом разводе с обвинениями и претензиями известного телеведущего Владимира Остапчука. Теперь он не скрывает отношения с новой возлюбленной.

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