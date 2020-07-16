Вспышка COVID-19 в одесском детдоме: инфицированы 15 детей и двое работников

В одесском детском доме «Жемчужина» зафиксирована вспышка коронавируса. По словам директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич, тревогу забили после того, как заболел сотрудник заведения. Сейчас там содержатся 46 детей школьного возраста и малыши, работают 65 человек — воспитатели, няни и пр. (На днях инфицированные были выявлены в психиатрической больнице под Одессой.)

Как отмечают чиновники, в общей сложности обследованы больше семидесяти человек — тех, кто контактировал с заболевшим.

«Установлено, что носителями вируса являются 15 детей и двое взрослых. Все чувствуют себя удовлетворительно и симптомов респираторного заболевания не имеют», — рассказала Елена Буйневич.

Сегодня чиновники решили перевести учреждение на обсервацию — детдом функционирует в закрытом режиме. Дети и взрослые, у которых выявлен вирус, изолированы.

В горсовете пока не уточняют, кто именно первоисточник заражения. Но ходят слухи, что это все-таки кто-то из работников «Жемчужины», расположенной в престижной курортной зоне города — в Монастырском переулке.

Напомним, что по состоянию на 16 июля в Украине подтверждены 56 455 случаев COVID-19, из них 1445 летальных, 28 931 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 848 новых случаев.

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