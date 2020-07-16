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Шоу-бизнес

Екатерина Бужинская на море показала подросших двойняшек (фото)

17:40 16 июля 2020
Екатерина Бужинская с детьми

Певица Екатерина Бужинская, удивившая яркими образами в клипе «Хіт цього літа», наслаждается отпуском на море. Несмотря на карантин, она вместе с детьми отправилась в Грецию, отдыхает на живописном острове Тасос в Эгейском море. На своей странице в Instagram Екатерина поделилась фото и видео, показала окружающую ее красоту и подросших четырехлетних двойняшек — сына Дмитрия и дочь Катю.

«Наконец и мы на море», — написала певица под фото и попросила совета у многодетных мам, как они справляются на отдыхе с шустрыми малышами.

Бужинская говорит, что ее дети очень активные, нужен глаз да глаз. Певица даже одется нормально не успевает.

«С двумя малыми не до моды, что успели, то и надели», — шутит артистка и добавляет, что порой ей очень хочется побыть наедине в тишине.

Напомним, Екатерина Бужинская вышла замуж за бизнесмена из Болгарии Димитара Стойчева. Они живут на две страны (Украина, Болгария), воспитывают двойняшек Диму и Катю, а также дочь Бужинской от предыдущего брака Лену.

Ранее солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала, как она отдыхает дома, резвясь в бассейне.

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