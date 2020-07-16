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«Бэлла-итальянка»: Надя Дорофеева в купальнике резвится в бассейне (фото)
Солистка распавшейся группы «Время и Стекло», выпустившей прощальный клип «Последний танец», Надя Дорофеева, показала, как отдыхает в своем загородном доме. Она с удовольствием загорает и резвится в бассейне, позирует с надувным единорогом, демонстрируя шикарную фигуру в модном красном в горошек купальнике.
Надя эффектно позировала мужу Владимиру Дантесу, пока со смехом не свалилась в воду.
Напомним, Дорофеева и Дантес отпраздновали пятилетие супружеской жизни. Звезды трогательно поздравили друг друга в сети.23
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