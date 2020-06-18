- 17:51 Во Львове средь бела дня на улице изнасиловали мальчика
- 17:49 Части Киева, отключенной из-за масштабной аварии, вернули электричество
- 17:48 Умерла сестра Джона Кеннеди
- 17:29 Оставил документы, деньги и телефон: в Польше ищут таинственно исчезнувшего украинского программиста
- 17:25 На Одесчине взбунтовавшиеся против карантина местные жители захватили здание райадминистрации
- 17:20 ВОЗ определила, кого нужно в первую очередь вакцинировать против коронавируса
- 17:10 Бывший тренер «Барселоны» признался, что неизлечимо болен
- 16:55 Неадекват устроил бойню в Москве: четверо убитых
- 16:54 В Японии обнаружили тело пропавшего в феврале украинского спортсмена
- 16:51 Суд не стал избирать меру пресечения Порошенко
- 16:28 Митрополит Симеон, одним из первых поддержавший создание ПЦУ, заболел коронавирусом
- 16:26 От Порошенко требуют сдать паспорт: стало известно, чего добивается прокуратура
С голубыми бровями и арбузами в руках: Катя Бужинская удивила летним клипом (видео)
Певица Катя Бужинская, удивившая ранее образом рыжей бестии, не устает перевоплощаться. В новом клипе «Хіт цього літа» она предстала в неожиданном виде — с голубыми бровями и двумя огромными арбузами в руках. Видео снимали в Доминиканской Республике, Болгарии и Украине.
«Молодежный стиль мне тоже по плечу. Знаю, было трудно оставаться без тепла прикосновений любимого человека, было трудно засыпать и просыпаться в холодных комнатах, видеть тех, кого любишь, только через плоский экранчик. Мы выстрадали это лето!», — комментирует новую работу Бужинская, которая выступила и режиссером клипа.
Специально для этого клипа Екатерина Бужинская придумала оригинальные купальники, в которых появляется в кадре.
Ранее свой новый провокационный клип представила эпатажная певица MARUV.68
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На Одесчине взбунтовавшиеся против карантина местные жители захватили здание райадминистрации (фото)
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!