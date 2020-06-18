Гламур

С голубыми бровями и арбузами в руках: Катя Бужинская удивила летним клипом (видео)

Певица Катя Бужинская, удивившая ранее образом рыжей бестии, не устает перевоплощаться. В новом клипе «Хіт цього літа» она предстала в неожиданном виде — с голубыми бровями и двумя огромными арбузами в руках. Видео снимали в Доминиканской Республике, Болгарии и Украине.

«Молодежный стиль мне тоже по плечу. Знаю, было трудно оставаться без тепла прикосновений любимого человека, было трудно засыпать и просыпаться в холодных комнатах, видеть тех, кого любишь, только через плоский экранчик. Мы выстрадали это лето!», — комментирует новую работу Бужинская, которая выступила и режиссером клипа.

Специально для этого клипа Екатерина Бужинская придумала оригинальные купальники, в которых появляется в кадре.

Ранее свой новый провокационный клип представила эпатажная певица MARUV.

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