При варикозной болезни кожа истончается и напоминает папиросную бумагу: как этого избежать

На электронный адрес пришло письмо от Ольги из Богуслава Киевской области: «Мне 49 лет. На ногах хорошо заметны расширенные вены. Особенно страдает левая, на которой выпятились два выпуклых узла. Ноги отекают, болят, но операции я боюсь. Чем опасно, если я откажусь?» Читайте также: Сосудистый хирург Владимир Смовженко: «В жару увеличивается риск образования тромба в венах»

— Дело может закончиться трофическими язвами, которые не заживают, как бы их ни лечили, — объясняет врач высшей категории, сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины Александр Боркивец. — Различают шесть степеней хронической венозной недостаточности. Чтобы правильно назначить лечение и решить, нужна ли операция, сначала нужно обследовать сосуды — сделать ультразвуковое дуплексное сканирование вен. Это золотой стандарт диагностики.

— Какие симптомы характерны для начальной степени?

— Отсчет начинается с нулевой. У человека возникают кратковременные отеки, особенно в жару. Ноги отекают, когда приходится долго стоять или даже сидеть, например, в транспорте или офисе. Чтобы справиться с отеками, нужно избегать длительной статической позы. Посидели около часа — встали и размялись, перекатываясь с пяток на носки. Хорошо носить эластичный трикотаж — гольфы, чулки. Но в жару это довольно тяжело.

При венозной недостаточности первой степени повышается давление в мелких сосудах и капиллярах. На коже хорошо видна сосудистая сетка. Она может быть в виде мелкой паутинки (телеангиоэктазии) или сетчатых (ретикулярных) поверхностных вен. Их диаметр — от двух до пяти миллиметров. Если больше, то это значит, что наступила следующая степень — более серьезная.

Чтобы помочь уставшим ногам, нужно делать контрастные ванночки, выполнять гимнастику для стоп. Хорошо, вернувшись домой, отдохнуть, подложив под ноги подушку или одеяло, скрученное валиком. Это улучшит венозный отток. По назначению врача можно принимать препараты-венотоники, укрепляющие и тонизирующие венозные стенки.

— Что происходит, если процесс развивается дальше?

— Возникает варикозная болезнь. Пациенты часто обращаются в лучшем случае на этом этапе заболевания. Согласно международной классификации, это вторая степень венозной недостаточности, при которой затрагиваются крупные вены. В них задерживается значительный объем крови: 500 миллилитров и больше. Кровоток по расширенным извитым венам замедляется, и появляется ощутимая тяжесть в ногах, выраженная отечность, ощущение дискомфорта. Может добавиться зуд кожи. Это говорит о том, что венозная кровь токсически действует на клетки тканей. Ведь она в идеале должна отдать клеткам питательные вещества, забрать токсины и шлаки, а затем по кругу вернуться через легкие, печень и почки уже очищенной снова к клеткам. Когда кровь застаивается, эти клетки страдают — как город, из которого не вывозят мусор. Появление постоянных отеков на ногах говорит уже о третьей степени венозной недостаточности.

— Чем угрожает эта степень хронической венозной недостаточности?

— Поскольку ткани, грубо говоря, отравлены, то они беззащитны перед инфекциями, уязвимы к любым повреждающим факторам. Из-за снижения местного иммунитета присоединяются дерматиты, экземы, рожистое воспаление. Кожа истончается и напоминает папиросную бумагу, темнеет (появляется пигментация).

Иногда участки кожи замещаются соединительной тканью, которая образуется там, где недостаточно кислорода и питательных веществ, — таким образом организм делает «заплату». Это четвертая степень болезни, при которой в тканях происходят необратимые изменения. Она опасна появлением трофических язв. В принципе, любая ранка при варикозной болезни заживает хуже. Пятая степень — когда открывшаяся трофическая язва все-таки заживает. Если же этого не происходит в течение месяца, то наступает уже последняя, шестая, степень венозной недостаточности. С нее можно вернуться лишь на шаг назад — на одну степень. А вот с третьей степени можно вернуться даже к первой. Поэтому не упускайте время, обращайтесь к врачу вовремя.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему в жару отекают ноги и о каких болезнях это говорит.

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