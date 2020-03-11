Гели и мази, которыми многие лечат грибок ногтей, не проникают сквозь толщу ногтя, — врач

Прямая линия

Чем теплее на улице, тем хуже настроение у людей, страдающих грибковыми заболеваниями. Те, у кого поражены ногти, вынуждены прятать руки, в жару носить закрытую обувь или надевать носки под сандалии и босоножки. Как уточняют диагноз грибковой инфекции? Какие заболевания отражаются на состоянии ногтей? Что поможет устранить сухость кожи? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила врач-дерматолог высшей категории ТМО «Дерматовенерология» в г. Киеве Наталья Заруцкая. Читайте также: Кубик льда из настоя петрушки сделает кожу упругой и свежей: какие процедуры полезны весной

«Последствия ушиба люди нередко принимают за грибковое поражение стоп»

*— Здравствуйте, Наталья Петровна! Звонит Владимир из Киева. Играл в футбол и сбил ноготь. Врач в поликлинике предположил, что это не грибок, и лечения не назначил. Но скоро лето, мне хочется, чтобы ноготь выглядел нормально. Чем лучше его смазывать?

— Ничем, ведь сквозь толщу ногтя ни одно лекарство не проникнет, даже если у вас грибок. А в случае когда грибковая инфекция не обнаружена, смысла в таком лечении вообще нет.

При игре в футбол ногти часто травмируются: изменяют вид и цвет, деформируются, криво растут. Вам поможет специалист, который называется подолог: он занимается заболеваниями стоп. Улучшить состояние ногтей можно с помощью специальных пластинок, и это чисто косметическая процедура.

— А как предупредить развитие грибка? Можно обратиться к вам на консультацию?

— Для профилактики летом можно раз в неделю использовать любой противогрибковый раствор или спрей, а зимой — мазь. Можете проконсультироваться у меня. Наше учреждение находится на улице Саксаганского, 72. Перед тем как прийти на прием, три дня ничем не смазывайте ногти, а только мойте ноги.

*— Вас беспокоит Виктор из Днепра. После того как семь лет назад сильно ушиб большой палец на ноге, возник грибок. Перепробовал кремы, лаки, жидкости, но ноготь расти не хочет. Не помогли и препараты, которые принимал внутрь, и добавки, в том числе биотин. Что делать?

— Думаю, у вас нет грибка, ведь в противном случае за семь лет пострадали бы соседние ногти. Причина поражения ногтевой пластинки — травма, которая привела к нарушению кровообращения и питания. Ноготь не растет, потому что из-за повреждения в нем пострадали нервные окончания.

И средства, которыми вы пытались вылечить грибок — лак, мазь, раствор, а также любой гель или спрей, — бесполезны. Так же, как в вашем случае бессилен и биотин — водорастворимый витамин группы В, улучшающий рост ногтей и волос.

*— Мария из города Конотопа Сумской области, 54 года. Уже пару лет, как почернел ноготь на четвертом пальце левой ноги. Думала, что это грибок, но соседние ногти чистые. Почему ноготь изменил цвет?

— Возможно, у вас была гематома, возникшая из-за того, что вы где-то ударили или зацепили ноготь. Советую вам за ним наблюдать, как за проблемными родинками: раз в полгода делать фото ногтя, чтобы не пропустить опасных изменений.

— А как распознать грибок ногтей?

— При онихомикозе (так называется грибковое поражение ногтей) ногтевая пластинка утолщается, меняет цвет — становится желтоватой, темнеет, а при срезании крошится. Это один из главных признаков грибкового поражения: ноготь просто распадается под ножницами. Тогда врач должен оценить состояние не одного, а всех ногтей, и после уточнения диагноза назначить лечение.

*— Валентина из Винницы. У меня на руках ужасные ногти: слоятся, слабые, ломкие. Думала, что грибок, но врач сказал, что, скорее всего, ониходистрофия. Что это такое?

— Ногтевая пластинка изменяется: желтеет или темнеет, отстает от ногтевого ложа, деформируется. Но диагноз врач должен подтвердить лабораторно.

— Почему возникает это заболевание?

— Причин много. Одна из самых частых — недостаток кровообращения в пальцах рук или ног. Иногда дело в нарушении позвоночника, где зажимаются нервные корешки. Нередко ониходистрофия возникает у тех, кто болеет варикозом или лимфостазом.

Бывает, что ногти страдают из-за травм, работ, связанных с химией — лаками, красками, растворителями, — или у тех, кто имеет дело с цементом либо строительными смесями. У таких пациентов врач должен осмотреть и кожу ладоней или стоп: нет ли экзематозного процесса, который провоцирует изменения ногтей.

Симптомы грибка ногтей Утолщение ногтевой пластинки.

Изменение цвета, появление хрупкости.

Крошение при срезании.

«Псориаз может возникнуть из-за стресса или перенесенного гриппа»

*— Прямая линия? Это Евгения из города Ромны Сумской области. Я два года лечила грибок ногтей, а потом врач заподозрил, что у меня псориаз. Почему специалист перепутал заболевания?

— К сожалению, так бывает. Доктор видит поражение двух-трех ногтей, решает, что это грибок, и назначает лечение без лабораторного подтверждения. На то, что пораженный ноготь напоминает наперсток, утыканный иголками (синдром наперстка), а это характерно для псориаза, внимания не обращает.

Чтобы не пропустить псориаз, нужно не только внимательно осмотреть пациента, но и расспросить, не было ли больных родственников. Иначе человек будет безуспешно лечить грибок ногтей или себорею, меняя лекарства и шампуни. Бывает, диагностика псориаза волосистой части головы затрудняется из-за того, что пациент перед посещением дерматолога вымыл голову, используя гормональный шампунь, и характерная бляшка временно не видна.

*— Ольга из города Каменского Днепровской области. У сына в 32 года возник псориаз. Врач сказал, что это наследственное заболевание, но я не помню, чтобы кто-то из родственников страдал от него. Почему болезнь проявилась у молодого здорового человека?

— Чаще всего причина в стрессах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. У меня были пациенты, у которых псориаз проявился после гриппа. Как-то обратилась женщина с характерными бляшками на ладонях и подошвах. Они возникли после того, как женщина во времена Майдана вязала много носков (в событиях участвовала и ее дочь). Пациентка обошла несколько врачей, ей прописывали лекарства от грибковой инфекции. Но лечение не помогало, пока мы не назначили мазь от псориаза.

*— Тимофей из Кропивницкого, 49 лет. Как уточняют диагноз грибковой инфекции?

— Врач назначает два вида анализов: микроскопию, которая выявляет грибы, и бактериологический посев, определяющий их вид. Специалисты нашей лаборатории иногда уже во время проведения микроскопии могут сказать, какие это грибы — дрожжевые, плесневые или паразитарные. Но окончательно уточняет их вид бактериологическое исследование.

*— Это прямая линия? Татьяна, киевлянка. У моей мамы (ей 82 года) давний грибок на ногтях ног. Врач назначила лечение с помощью специального набора, куда входят мазь, раствор и скребок, чтобы убирать отмершую часть ногтя. При этом сказала, что препараты для приема внутрь не нужны: они слишком токсичны для пожилого человека. Будет ли эффект от такого половинчатого лечения?

— К сожалению, далеко не всем людям старше 80 лет можно назначить системное лечение, при котором нужны как препараты для наружного, так и внутреннего применения. У многих пожилых людей нездоровая печень, проблемы с кишечником, нарушено кровообращение. Есть хронические заболевания. Поэтому комплексное лечение может навредить. В конце концов, ногтей у нас 20, а печень одна.

Поэтому у человека старше 80 лет даже с хорошими результатами анализов, нормальными печеночными пробами, без серьезной сопутствующей патологии шансов избавиться от грибка ногтей немного. А вот от грибковой инфекции на коже, несмотря на возраст и хронические заболевания, излечение возможно. Сквозь тонкую кожу на стопах или ладонях легко проникают лекарства.

— Какие дополнительные обследования назначаете?

— Общий анализ крови, а также анализ на сахар в крови. Если у пациента повышен его уровень, все процедуры нужно делать бережно, чтобы не травмировать окружающие ноготь ткани. Следует обязательно сдать и биохимический анализ крови, включающий печеночные пробы: системные препараты выделяются через печень, а принимать их следует длительно — на протяжении трех-четырех месяцев. Если на руках ногти отрастают в среднем за три месяца, то на ногах — порой до года.

— Можно ли делать ванночки — с солью или на травах, чтобы улучшить состояние ногтей?

— Категорически нет, ведь они создают прекрасную среду для развития грибковой инфекции: грибы замечательно растут, когда тепло и влажно.

Как уточняют диагноз Делают микроскопию.

Проводят бактериологическое исследование.

«Лимонный сок и масло чайного дерева действуют как хорошая психотерапия»

*— Вас беспокоит Наталия из города Бучач Тернопольской области, 49 лет. У меня некрасивые ногти: ломкие, ребристые. Это может быть из-за того, что снижена функция щитовидной железы? Какие еще заболевания отражаются на ногтях?

— Ногти реагируют на все, что происходит в организме. Они изменяются у тех, кто получает химиотерапию при онкологическом заболевании, страдает диабетом. При повышенном сахаре в крови лечить грибок требуется дольше. Также на состояние ногтей влияют заболевания кожи: красный плоский лишай, экзематозный или аллергический процесс, дерматоз, при которых пациенту докучают зуд, другие дерматологические недуги.

*— Елизавета из Никополя. У меня ногти стали ломкими, начали слоиться. Прочитала, что полезно смазывать их лимонным соком. Это так?

— Пожалуйста, это шикарная психотерапия!

— А масло чайного дерева или ванночки с морской солью?

— Маслом чайного дерева смазывайте ногти хоть три раза в день, вреда не будет. Ванночки с морской солью тоже не противопоказаны. Если уставший человек, вернувшись с работы домой, опустит руки или ноги в гипертонический раствор (ложка соли на стакан воды), то расслабится, избавится от отрицательных эмоций. Солевые растворы также используют при гнойных процессах, в частности для лечения трофических язв.

*— ФАКТЫ"? Ирина из города Полтава. Стараюсь следить за собой, уже два года постоянно делаю в салоне маникюр с шеллаком. Когда ногти без лака, то смотреть на них страшно. Может, это грибок?

— Возможно. Женщины с такими жалобами обращаются нередко. На время лечения мы запрещаем им покрывать ногти шеллаком или использовать накладные. Ведь при такой технологии маникюра шлифовка сильно повреждает клетки. Как они поведут себя в дальнейшем — неизвестно. А из-за того что под плотным слоем шеллака тепло и влажно, развивается грибок.

Во время лечения можно самостоятельно покрыть ногти обычным лаком, а вот маникюрный кабинет посещать нельзя. Я ничего не имею против маникюра и мастеров, но вот к самой технологии много вопросов. Нередко используются дешевые кислоты, которые просто разъедают пластинку. Хотя это не паразитарные грибки, а дрожжевые, ногти все равно меняют структуру.

*— Звонит Екатерина из Киева, 30 лет. Года четыре назад у меня на лице начала появляться мелкая сыпь, причем впервые, когда я понервничала. Смазываю кожу в течение недели болтушкой, заказанной в аптеке, не ем вредную пищу. Вроде бы помогает, но стоит попробовать кусочек шоколада, как сыпь снова появляется. Как от нее избавиться?

— Если обследование подтвердило, что вы здоровы, то дело, возможно, в небольшом избытке мужских гормонов. Во время стресса сальная железа в коже сокращается, выделяя сало. А микроорганизмы (стафилококки, стрептококки), смешавшись с ним, вызывают сыпь. Хорошо, что вам помогает болтушка с антибиотиками, пользуйтесь ею и дальше.

Также важно придерживаться несложных правил. Первое — ограничить сладости, но не исключить совсем, чтобы не ухудшить работу головного мозга, печени. Вместо четырех ложек варенья возьмите две, съешьте не половину тортика, а небольшую порцию.

Также нужно весной и осенью чистить печень с помощью желчегонного препарата. Вместе с желчью организм избавится и от «лишнего» количества гормонов. Улучшает работу печени и употребление чеснока.

Чтобы лицо очистилось, старайтесь опорожнять кишечник два раза в день. Умываться лучше не водой из-под крана, которая пересушивает кожу, а кипяченой или бутилированной. Делать это следует быстро, но мягко и деликатно, не растягивая кожу. Чем дольше человек умывается и больше использует косметических средств, тем хуже для кожи.

Правила здоровой кожи Ограничить сладости.

Два раза в год пропить желчегонный препарат, чтобы улучшить работу печени.

Опорожнять кишечник утром и вечером.

Умываться кипяченой или бутилированной водой.

Очищать кожу от косметики быстро и деликатно.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», спортивные тренировки предотвращают появление преждевременных морщин. Кроме того, чтобы кожа оставалась упругой, надо следить за уровнем шести гормонов.



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