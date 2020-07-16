- 19:19 Все ближе к Америке: Украина установила безвиз с государством на Карибах
- 19:12 "Дарите любовь своего сердца": Зеленский поздравил Аду Роговцеву с днем рождения
- 19:08 При варикозной болезни кожа истончается и напоминает папиросную бумагу: как этого избежать
- 18:42 «Динамо» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины
- 18:41 Даша Астафьева зажгла в новом клипе в образе дивы 90-х
- 18:34 Смертельное ДТП с полицейскими на Волыни: уснувшему за рулем патрульному предъявили обвинение
- 18:20 Исполнительной службе разрешили взимать штрафы за нарушение ПДД
- 18:00 ЕС призвал Россию признать свою вину в трагедии рейса МН17
- 17:48 Фонд Рината Ахметова: 15 лет работы ради людей и Украины
- 17:40 Доллар резко подорожал: курсы валют на 17 июля
- 17:15 "Может, он собрался ко мне в Лондон?": Гонтарева потроллила Зеленского из-за слов о курсе доллара
- 17:01 Вспышка COVID-19 в одесском детдоме: инфицированы 15 детей и двое работников
"Дарите любовь своего сердца": Зеленский поздравил Аду Роговцеву с днем рождения
Знаменитой актрисе, Герою Украины Аде Роговцевой 16 июля исполнилось 83 года. Ее поздравили многотысячные поклонники, друзья и близкие. Свои поздравления направил и президент Владимир Зеленский.
«Великая украинская актриса, Вы на протяжении многих лет радуете нас непревзойденным гениальным творчеством, дарите любовь своего сердца», — говорится в поздравлении Владимира Зеленского.
Он также отметил, что жизненный путь Ады Роговцевой является достойным примером патриотизма, бесконечной преданности своему призванию и выбранному делу.
«С Вашим именем связаны самые яркие страницы отечественного кино и театра. Спасибо Вам за высокое искусство, за то, что делаете наш мир лучше», — отметил президент Украины и пожелал актрисе крепкого здоровья и вдохновения.
Несмотря на почтенный возраст, Ада Роговцева прекрасно выглядит, полна сил и много работает, она снимается в кино, играет в спектаклях. Народная артистка колесит по Украине, часто бывает на востоке, выступает перед нашими защитниками, помогает армии.
В свой 80-летний юбилей в 2017 году Роговцева отказалась от пышных празднований, она пригласила друзей и поклонников на спектакль-исповедь.35
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!