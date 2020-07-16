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Культура и искусство

"Дарите любовь своего сердца": Зеленский поздравил Аду Роговцеву с днем рождения

19:12 16 июля 2020
Ада Роговцева

Знаменитой актрисе, Герою Украины Аде Роговцевой 16 июля исполнилось 83 года. Ее поздравили многотысячные поклонники, друзья и близкие. Свои поздравления направил и президент Владимир Зеленский.

«Великая украинская актриса, Вы на протяжении многих лет радуете нас непревзойденным гениальным творчеством, дарите любовь своего сердца», — говорится в поздравлении Владимира Зеленского.

Он также отметил, что жизненный путь Ады Роговцевой является достойным примером патриотизма, бесконечной преданности своему призванию и выбранному делу.

«С Вашим именем связаны самые яркие страницы отечественного кино и театра. Спасибо Вам за высокое искусство, за то, что делаете наш мир лучше», — отметил президент Украины и пожелал актрисе крепкого здоровья и вдохновения.

Несмотря на почтенный возраст, Ада Роговцева прекрасно выглядит, полна сил и много работает, она снимается в кино, играет в спектаклях. Народная артистка колесит по Украине, часто бывает на востоке, выступает перед нашими защитниками, помогает армии.

В свой 80-летний юбилей в 2017 году Роговцева отказалась от пышных празднований, она пригласила друзей и поклонников на спектакль-исповедь.

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