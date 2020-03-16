26.61 / 27.52 29.44 / 30.59
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

ЕС на месяц закрывает въезд в Шенгенскую зону

18:19 16 марта 2020 170
граница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, Европейский Союз собирается ввести ограничения на въезд в Шенгенскую зону для граждан третьих стран. Предлагается, чтобы мораторий оставался в силе ближайшие 30 дней с возможностью продления и касался тех визитов, которые не подпадают под категорию «первостепенная важность».

С предложением к главам государств Евросоюза обратилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Наше система здравоохранения испытывает огромную нагрузкуЧем меньше поездок, тем эффективнее мы можем сдержать вирус», — заявила она.

«Я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на второстепенной важности поездки в ЕС», — добавила фон дер Ляйен. Исключение предлагается сделать для визитов дипломатов, поездок с целью воссоединения семьи, а также для врачей, следующих в пострадавшие регионы.

Предложение было адресовано лидерам стран Шенгенской зоны, а также пяти европейским государствам, не входящим в Шенген.

Параллельно в Евросоюзе предлагают максимально упростить грузовые перевозки, если это касается продуктов питания, медицинского оборудования, средств защиты. Государствам-членам ЕС рекомендуется подумать о «зеленом коридоре» для таких первоочередных грузов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала Европу центром пандемии коронавируса. В Европейском регионе вирус распространяется активнее, чем в Китае в начале вспышки. Европейские страны приучаются жить в условиях карантина.

Фото europeword.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

пустые улицы Львова

Одессу, Львов и другие города Украины закрывают на карантин: что происходит в областных центрах

Владимир Зеленский

Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса и экстренно собирает СНБО (видео)

Стоп-контроль

В ОРДЛО пропустят, но обратно не выпустят: сделано важное для переселенцев заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер