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ЕС на месяц закрывает въезд в Шенгенскую зону
Чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, Европейский Союз собирается ввести ограничения на въезд в Шенгенскую зону для граждан третьих стран. Предлагается, чтобы мораторий оставался в силе ближайшие 30 дней с возможностью продления и касался тех визитов, которые не подпадают под категорию «первостепенная важность».
С предложением к главам государств Евросоюза обратилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Наше система здравоохранения испытывает огромную нагрузку… Чем меньше поездок, тем эффективнее мы можем сдержать вирус», — заявила она.
«Я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на второстепенной важности поездки в ЕС», — добавила фон дер Ляйен. Исключение предлагается сделать для визитов дипломатов, поездок с целью воссоединения семьи, а также для врачей, следующих в пострадавшие регионы.
Предложение было адресовано лидерам стран Шенгенской зоны, а также пяти европейским государствам, не входящим в Шенген.
The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020
1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity
2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0
Параллельно в Евросоюзе предлагают максимально упростить грузовые перевозки, если это касается продуктов питания, медицинского оборудования, средств защиты. Государствам-членам ЕС рекомендуется подумать о «зеленом коридоре» для таких первоочередных грузов.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала Европу центром пандемии коронавируса. В Европейском регионе вирус распространяется активнее, чем в Китае в начале вспышки. Европейские страны приучаются жить в условиях карантина.
Фото europeword.com
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