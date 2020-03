ЕС на месяц закрывает въезд в Шенгенскую зону

Чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19, Европейский Союз собирается ввести ограничения на въезд в Шенгенскую зону для граждан третьих стран. Предлагается, чтобы мораторий оставался в силе ближайшие 30 дней с возможностью продления и касался тех визитов, которые не подпадают под категорию «первостепенная важность».

С предложением к главам государств Евросоюза обратилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Наше система здравоохранения испытывает огромную нагрузку… Чем меньше поездок, тем эффективнее мы можем сдержать вирус», — заявила она.

«Я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на второстепенной важности поездки в ЕС», — добавила фон дер Ляйен. Исключение предлагается сделать для визитов дипломатов, поездок с целью воссоединения семьи, а также для врачей, следующих в пострадавшие регионы.

Предложение было адресовано лидерам стран Шенгенской зоны, а также пяти европейским государствам, не входящим в Шенген.

