Алиби не сработало: задержан подозреваемый в избиении главы одесской правозащитной организации

Правоохранители задержали в Одессе подозреваемого в избиении главы правозащитной организации «Спiльна мета» Владимира Савченко.

Следователи Шевченковского отделения полиции при оперативном сопровождении сотрудников Одесского управления департамента внутренних расследований Нацполиции с привлечением спецподразделения «КОРД» задержали в Киевском районе города злоумышленника, которого разыскивали почти неделю.

Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре, мужчина подозревается в том, что 9 июля в Одессе на площади 10 Апреля он напал и нанес травмы одному из основателей общественной организации. Полицейские проанализировали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей и очевидцев.

«Установлено, что сразу после нападения подозреваемый забежал в магазин, который находится в нескольких метрах от места преступления, а затем уехал в неизвестном направлении на такси», — сообщили в полиции.

29-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном нанесении побоев гражданину, причиной чего стала общественная деятельность потерпевшего.

По данным полиции, стремясь избежать наказания, мужчина пытался обеспечить себе алиби, убеждая, что во время нападения находился в квартире, которую он якобы временно арендует в Одессе.

«Несмотря на это, правоохранителям удалось собрать обоснованные доказательства его прямой причастности к правонарушению», — заявили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по статье «Насилие в отношении гражданина, исполняющего общественный долг» Уголовного кодекса Украины.

В четверг, 16 июля, Приморский районный суд взял обвиняемого под стражу.

В этот же день правоохранители задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к смерти следователя СБУ Романа Закладного, чье тело нашли в Киеве в ночь на 15 июля.

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