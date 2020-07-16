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Заместителя мэра Черкасс "заказал" депутат: убийство чиновника предотвращено (фото)
Следователи ГБР совместно с СБУ задержали депутата Черкасского горсовета, который заказал убийство заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара.
Следствие установило, что у одного из депутатов Черкасского горсовета был личный конфликт с заместителем мэра на фоне распределения сфер влияния. За денежное вознаграждение этот депутат пытался организовать умышленное убийство Ботнара.
Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.
В ходе многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег задержали его организатора, сообщили в ГБР.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как люди решают проблемы устранения им неугодных. В некоторых случаях правоохранителям удается предотвратить преступление.
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