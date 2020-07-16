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Украина

Не бойтесь воевать: известный украинский ученый дал совет Зеленскому

21:46 16 июля 2020
Игорь Юхновский

В четверг, 16 июля, в Верховной Раде академик Игорь Юхновский, выступая с речью по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете, призвал президента Зеленского объединиться в пятым президентом Порошенко и воевать за Украину.

«Сейчас есть страшная действительность — война. Идет война за землю, за Украину. Будьте решительным, мудрым и непобедимым. Не бойтесь воевать — на то у вас есть Вооруженные силы этой страны», — обратился Юхновский к Зеленскому.

Старейший парламентарий призвал не растерять достижения Майданов, которые выстраданы огромными массами народа.

Молодых депутатов из монобольшинства Юхновский призвал учиться культуре парламентаризма.

«Уважаемые депутаты девятого созыва! Будьте трудолюбивыми, берегите честь в Верховной Раде — своим действиями, своим языком, своим внешним видом. Введите обязательно дресс-код. И получайте наконец бешеную радость от принятия хороших законов украинского государства», — пожелал академик.

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая сегодня на торжественном заседании в Раде, также призвал украинцев к единению в борьбе против агрессора.

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Не бойтесь воевать: известный украинский ученый дал совет Зеленскому

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