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Не бойтесь воевать: известный украинский ученый дал совет Зеленскому
В четверг, 16 июля, в Верховной Раде академик Игорь Юхновский, выступая с речью по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете, призвал президента Зеленского объединиться в пятым президентом Порошенко и воевать за Украину.
«Сейчас есть страшная действительность — война. Идет война за землю, за Украину. Будьте решительным, мудрым и непобедимым. Не бойтесь воевать — на то у вас есть Вооруженные силы этой страны», — обратился Юхновский к Зеленскому.
Старейший парламентарий призвал не растерять достижения Майданов, которые выстраданы огромными массами народа.
Молодых депутатов из монобольшинства Юхновский призвал учиться культуре парламентаризма.
«Уважаемые депутаты девятого созыва! Будьте трудолюбивыми, берегите честь в Верховной Раде — своим действиями, своим языком, своим внешним видом. Введите обязательно дресс-код. И получайте наконец бешеную радость от принятия хороших законов украинского государства», — пожелал академик.
Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая сегодня на торжественном заседании в Раде, также призвал украинцев к единению в борьбе против агрессора.208
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