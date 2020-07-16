Кравчук призвал нардепов "перестать расшатывать ситуацию в стране" (видео)

Первый президент Украины Леонид Кравчук, выступая на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете, призвал народных депутатов остановить разжигание вражды в обществе.

«Я обращаюсь ко всем: перестать расшатывать ситуацию в стране! Никому нельзя опускаться ниже ватерлинии. Это можно дома, на кухне. Но не на государственном уровне», — заявил он.

Кравчук также отметил, что Украина не может допустить того, чтобы советоваться с недругами и врагами, поскольку это унижает нацию.

Первый президент напомнил, что нельзя допускать вмешиваться другим государствам во внутренние дела Украины.

«Мы не имеем права, имея большую историю, великий народ, большую свободу и большую силу, даже думать о том, чтобы кто-то выполнял по отношению к нам роль училок или вмешивался в наши внутренние дела. И не имеет значения, на Западе ли это или на Востоке», — сказал Кравчук.

Напомним, на торжественном заседании Рады академик Игорь Юхновский призвал президента Зеленского не бояться воевать за Украину.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter