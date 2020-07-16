Киевская область ужесточает карантин

Пока Минздрав готовит проект постановления Кабинета министров, который полностью изменит подход к ввведению карантина, в Киевской области решили приступить к безотлагательным действиям.

Так, с пятницы, 17 июля, в столичном регионе ужесточают карантинные меры. Такое решение было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в Киевской ОГА.

В частности, в области будет ограничено проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных). В местах их проведения допускается менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения и/или менее одной лица на 5 квадратных метров площади здания.

Кроме того, в области обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозках, работе заведений общественного питания и ночных развлекательных заведений. В частности, заведения общественного питания и развлекательные заведения не смогут работать с 23:00 до 07:00.

Также в области ежедневно будут проводить мониторинг противоэпидемической ситуации и намерены инициировать проведение внеочередного заседания Киевского областной комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса по внедрению или отмены ослабление противоэпидемических мероприятий.

В то же время Волынская область, как писали «ФАКТЫ», ослабляет карантин — соответствующее решение 15 июля приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. В регионе будут разрешены пассажирские перевозки межобластного, междугороднего, пригородного сообщения, а также откроются дошкольные заведения.

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