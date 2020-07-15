- 20:17 На Волыни разрешили работу детсадов и санаториев и возобновляют транспортное сообщение
- 19:43 Государство будет платить компенсацию украинцам, пострадавшим в результате насильственных действий
- 19:34 Delfi снова потек: из «осевшего» на одесском пляже судна в море опять вылилось горючее
- 19:23 Самую красивую представительницу всех королевских семей определили научным путем
- 19:20 Пятилетний ребенок тяжело травмирован в торговом центре в Черновцах: подробности инцидента
- 19:05 Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
- 18:59 Официально: названы даты проведения ЧМ-2022 по футболу
- 18:55 Пересадка печени обойдется в миллион: Кабмин установил тарифы на трансплантацию органов
- 18:54 Мать задушила 10-летнего сына и перерезала себе вены: подробности трагедии в Харькове
- 18:51 Не ожидала такой славы: Маричка Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
- 18:44 «Динамо» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины
- 18:29 Сделка на 300 миллионов: СБУ пришла с обысками в Национальную академию наук
На Волыни разрешили работу детсадов и санаториев и возобновляют транспортное сообщение
Волынская область, входящая в пятерку пандемических регионов в Украине, ослабляет карантин — соответствующее решение 15 июля приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Так, в регионе будут разрешены пассажирские перевозки межобластного, междугороднего, пригородного сообщения, а также откроются дошкольные заведения, сообщает Волынская областная администрация.
Кроме того, отменены ограничения в работе баз отдыха и санаториев. Условие — обязательное соблюдение требований, установленных главным санврачом Украины.
По данным властей, в течение последней недели в области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости — количество инфицирований за последнюю неделю уменьшилось на 30%, а средний показатель в области уменьшился до 28,3 на 100 тыс. населения.
А на Ровенщине областная комиссия рекомендовала районным/городским комиссиям рассмотреть вопрос о возобновлении работы ресторанов, кафе и баров в помещениях (в настоящее время они работают только на открытых площадках).
Также разрешили работу заведений культуры и кинотеатров (при условии заполнения залов не более 50%), сообщает Ровенская ОГА.
Напомним, во Львове также принято решение об ослаблении карантина — с 17 июля там восстанавливают работу всех детских садов. А в Полтавской области, напротив, запретили работу Сорочинской ярмарки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!