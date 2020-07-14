26.98 / 27.22 30.30 / 30.76
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Дело Шеремета: Антоненко заявил об угрозе для его жизни (видео)

8:54 14 июля 2020
Антоненко

Ветеран АТО Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил о вероятности подготовки его убийства.

Обращение Антоненко в Telegram опубликовал писатель и политик Дмитрий Корчинский. В нем арестованный опроверг слухи о том, что он якобы собирается покончить с собой

«Если такие слухи распространяются, значит есть определенные основания считать, что может нас планируют убить. Все понимают, что правда вылезла наружу, что мы не имеем никакого отношения к преступлению (убийству Шеремета). Поэтому нужно быть внимательными», — сказал Антоненко.

Он призвал своих побратимов «отреагировать на такие вещи».

Напомним, что 13 июля суды оставили под стражей подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. С военной медсестры Яны Дугарь сняли электронный браслет и позволили ей передвигаться по стране.

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Харьков, ливень

Сильный ливень затопил улицы Харькова и рынок "Барабашово" (фото, видео)

Ная Ривера с сыном

Из последних сил спасла сына: найдено тело утонувшей звезды сериала «Хор» Наи Риверы

Максим Степанов

Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава (видео)

указатель

Россия выходит из "Минска"? В Украине прояснили ситуацию с недавним заявлением Грызлова по Донбассу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер