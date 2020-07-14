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Дело Шеремета: Антоненко заявил об угрозе для его жизни (видео)
Ветеран АТО Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил о вероятности подготовки его убийства.
Обращение Антоненко в Telegram опубликовал писатель и политик Дмитрий Корчинский. В нем арестованный опроверг слухи о том, что он якобы собирается покончить с собой
«Если такие слухи распространяются, значит есть определенные основания считать, что может нас планируют убить. Все понимают, что правда вылезла наружу, что мы не имеем никакого отношения к преступлению (убийству Шеремета). Поэтому нужно быть внимательными», — сказал Антоненко.
Он призвал своих побратимов «отреагировать на такие вещи».
Напомним, что 13 июля суды оставили под стражей подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. С военной медсестры Яны Дугарь сняли электронный браслет и позволили ей передвигаться по стране.
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