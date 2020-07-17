Переполненные камеры и разруха: СИЗО Харькова шокировало омбудсмена (фото)

В связи с увеличившемся количеством правонарушений в украинских СИЗО, а также жалоб находящихся там людей на условия содержания Офис омбудсмена совместно с Харьковской правозащитной группой провели 16 июля мониторинговый визит в государственное учреждение «Харьковский следственный изолятор».

Об этом сообщили в Офисе омбудсмена Украины.

По итогам проверки ее участники заявили, что задержанные в СИЗО жаловались на ненадлежащие условия содержания, низкое качество пищи, жестокое обращение.

«Отдельные режимные корпуса учреждения, которые были построены около 200 лет назад, законсервированные из-за аварийного состояния. Поэтому большинство камер переполнены. В отдельных камерах сверх нормы содержались 4 и более лиц», — констатировали участники проверки.

Отмечается, что в одном из режимных корпусов членами мониторинговой группы были обнаружены три камерные помещения площадью до 1 м. Кв., не предусмотренные действующим уголовно-исполнительным законодательством и нормативными документами Министерства юстиции Украины, в которых заключенные могут только стоять. Как пояснил персонал учреждения, в эти помещения временно помещают лиц, склонных к нападению, или заключенные, которые проявляют агрессию.

«Даже непродолжительное содержание в таких камерах может расцениваться как жестокое обращение с заключенными «, — считают в Офисе омбудсмена.

Не улучшил ситуацию в значительной мере и экспериментальный проект по предоставлению платной услуги с улучшенными бытовыми условиями содержания лицам, взятым под стражу. Пока что такая услуга предоставляется только заключенным мужчинам, «что свидетельствует о дискриминационном характере по отношению к другим категориям удерживаемых лиц в следственном изоляторе, а именно женщинам и несовершеннолетним».

Кроме того, участники проверки отметили, что на время визита в магазине, который работает в СИЗО как стол заказов, отсутствуют канцелярские товары (конверты). При этом многие узники сетовали именно на отсутствие конвертов, что препятствует реализации их права на обращение. Также установлено, что заключенные не всегда своевременно узнают об отправке их корреспонденции, соответствующие талоны приобщаются к личным делам с опозданием.

Также члены мониторинговой группы выявили нарушения требований плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. В частности, персонал учреждения не всегда соблюдается масочный режим и не пользуется резиновыми перчатками.

«По результатам мониторингового визита в указанной учреждения, Министерства юстиции Украины и других органов власти будут направлены соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению», — констатировали представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в украинских СИЗО продолжают открываться платные камеры — они уже есть в ряде городов страны. За комфорт в камере подследственные должны заплатить 610 гривен в сутки или около 4 тысяч гривен в месяц. Министр юстиции Денис Малюська в комментарии нашему изданию заявил, что с момента появления платных камер (с мая 2020 года) министерство уже получило 125 тысяч гривен. Самыми высокодоходными стали камеры в Киеве. Вырученные средства пойдут на ремонт других, бесплатных, камер в следственных изоляторах.

38

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter