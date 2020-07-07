Избили надзирателя и украли ключи: в Чернигове подростки пытались сбежать из СИЗО

Происшествия

В Черниговском СИЗО двое несовершеннолетних заключенных напали на сотрудника следственного изолятора, избили его, забрали ключи и попытались сбежать. Ранее сообщалось о побеге из-под ареста мужчины, который убил и расчленил свою жертву.

После ЧП в черниговском СИЗО областная полиция начала досудебное расследование, а департамент защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора потребовал устранить нарушения режима, порядка и условий содержания несовершеннолетних в учреждениях предварительного заключения.

«Попытка побега стала возможной из-за отсутствия надлежащего контроля за установленным режимом, условиями содержания и охраной заключенных под стражу несовершеннолетних. Уполномоченным должностным и служебным лицам следственного изолятора было известно, что один из несовершеннолетних относится к группе риска как склонный к побегам. Однако эта информация ими игнорировалась», — отметили в ОГП и добавили, что подростки находились под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали «криминального авторитета» по прозвищу «Дед», который сбежал от правоохранителей из здания суда. Мужчину задержали 28 апреля 2020 года и по решению суда должны были поместить в Николаевский пункт временного содержания иностранцев с последующим выдворением. Но ему удалось бежать при выходе из здания суда.

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