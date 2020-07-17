Украинские дипломаты продолжают информировать мировую общественность о преступных действиях российских боевиков на Донбассе, проливая свет на совершаемые ими преступления.

Так, посольство Украины в США пресекло попытки российской пропаганды представить убитого на Донбассе военного медика Илина как наемника, который действовал нелегально, не имея на это никаких разрешений.

Об этом говорится в посте посольства в Twitter.

«Николай Илин, военный медик, который был убит российскими войсками на Донбассе при эвакуации солдата. У него были все необходимые медицинские знаки и он действовал в соответствии с международным гуманитарным правом», — сказано в посте дипломатов.

Также дипломаты использовали возможность для того, чтобы еще раз обратить внимание американцев и всей мировой общественности на то, что угроза российской агрессии остается серьезной.

«Его смерть должна напомнить нам, насколько серьезна и жестока угроза российской агрессии», — говорится в заявлении.

Напомним, что 13 июля на эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду. В результате обстрела погиб медик и двое бойцов получили ранения. На следующий день, 14 июля стало известно, что террористы «ЛНР» похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцево. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления. Прокуратурой Донецкой области начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после подлых действий наемников в ЕС заявили, что убийство военного медика на Донбассе является нарушением Россией минских договоренностей и нормандского формата переговоров. Также с осуждением действий боевиков выступили посольства США, Великобритании, ряда других стран.

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