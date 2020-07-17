Судье в деле о жестоком убийстве журналиста Сергиенко сообщили о подозрении

Судье Городищенковского райсуда Черкасской области Людмиле Синице, которая ведет дело о похищении и убийстве в 2014 году журналиста и участника Евромайдана Василия Сергиенко, сообщили о подозрении.

Об этом со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора пишет hromadske.

Согласно их информации, во время одного из судебных заседаний по этому делу судья Синица разгласила сведения другого уголовного производства, которое не было предметом ее рассмотрения.

Следователи считают, что этими действиями судья помешала правоохранителям в раскрытии преступления.

Напомним, в апреля 2014 года Герой Украины, журналист Василий Сергиенко был избит и похищен со двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский. На следующий день тело его было найдено в 15 километрах от города со следами издевательств.

В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015−2017 годов. В июле 2017 прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей похищения и убийства.

В конце августа суд отпустил из СИЗО под домашний арест Вадима Мельника. Мельник непрерывно находился под стражей с 18 мая 2017 года. Прокуроры также ходатайствовали о том, чтобы на два месяца продлить арест обвиняемому в исполнении убийства Владимиру Воронкову и изменить меру пресечения с домашнего ареста на пребывание в СИЗО Виктору Горбенко и Роману Недибалюку, которых обвиняют в исполнении похищения журналиста.

Судейская коллегия оставила под стражей Воронкова, а Горбенко и Недибалюка под круглосуточным домашним арестом.

В июне суд отпустил под домашний арест фигурантов дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко Романа Недибалюка и Виктора Горбенко. В декабре суд Черкасской оставил Владимира Воронкова под стражей.

Зимой 2020 года Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по другому резонансному делу — о нападении на одесского активиста Сергея Стерненко — прокуратура остановила расследование. По информации Стерненко в Facebook, формальным основанием для остановки стало объявление в розыск исполнителя преступления (нападения на Стерненко. — Ред.) Александра Исайкула.

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